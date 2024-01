eBay Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Handel mit Ebay-Aktien wurde in den sozialen Medien in letzter Zeit intensiv diskutiert. Die Diskussionsintensität war dabei durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Stimmungsänderung war im betrachteten Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Die Anleger hatten in den Diskussionen überwiegend negative Meinungen zu Ebay, was auch durch die negativen Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen bestätigt wird. Daher erhält Ebay eine schlechte Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung. Allerdings gab es auch mehrere positive Handelssignale, was zu einer guten Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index für die Ebay-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung, sowohl für den siebentägigen RSI7 mit einem Wert von 51,13 als auch für den 25-tägigen RSI25 mit einem Wert von 40,33.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Ebay-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,23 Prozent erzielt, was 3,92 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt Ebay aktuell 8,61 Prozent über dem durchschnittlichen Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.