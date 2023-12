eBay Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Ebay. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ebay wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ebay von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Die Redaktion hat auch 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert. Daher wird eine "Gut" Empfehlung gegeben. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Analysten haben die Aktie von Ebay in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 Gut, 9 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ebay. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 49,93 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,83 Prozent bedeutet. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Gut". Die Einschätzung der Analysten für die Aktie insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Mit einer Dividendenrendite von 2,55 Prozent liegt Ebay nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.