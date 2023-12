eBay Aktie: In Lauerstellung

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung von Aktien. In Bezug auf Ebay zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist dagegen kaum Veränderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Ebay mit einer Dividendenrendite von 2,55 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Eine fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Ebay nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 13,99 insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass Ebay mit einer Rendite von 4,23 Prozent deutlich über dem Durchschnitt liegt. Auch in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Rendite von Ebay mit 9,09 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese starke Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.