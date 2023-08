eBay-Aktie: Kursziel von 45,12 EUR möglich

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie zeigt derzeit eine positive Entwicklung, wie sie gestern mit einem Aufschlag von +1,04% unter Beweis stellte. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie sogar ein Plus von +1,28% erzielen. Die Analysten sind sich einig: Die Aktie hat ein mittelfristiges Kurspotenzial und das Kursziel liegt bei 45,12 EUR – was einem Anstieg um +11,84% entspricht.

• eBay-Kursentwicklung am 25.08.2023 um +1,04%

• Mittelfristiges Kursziel bei 45,12 EUR

• Guru-Rating bleibt auf dem Stand von 3,26

Dieses Rating wird auch durch das “Guru-Rating” bestätigt. Von insgesamt 31 Bankanalysten bewerten aktuell nur noch einer die Aktie als Verkauf; zwei weitere Experten empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf des Wertpapiers. Eine klare Kaufempfehlung sprechen hingegen fünf Analysten aus – drei weitere sehen immerhin noch gute Chancen zum...