eBay Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Ebay 5 positive, 10 neutrale und 2 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Kurzfristig betrachtet, gab es innerhalb eines Monats 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 49,13 USD, was einem potenziellen Anstieg um 19,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Empfehlung als "Gut" aus Sicht der Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung. Hierbei stand die Ebay-Aktie zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Ebay beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dennoch zeigen weiterführende Studien, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für Ebay. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich eine "Neutral"-Einstufung für Ebay ableiten. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.