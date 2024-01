eBay Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen zur Aktie von Ebay veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Ebay, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ebay als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 6,02 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 2,33 Prozent liegt Ebay 1,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Ebay auf 43,32 USD geschätzt, während die Aktie selbst einen Kurs von 42,16 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,68 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 41,78 USD, was einen Abstand von +0,91 Prozent zur Aktie bedeutet und daher ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.