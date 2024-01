eBay Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Analyse von Ebay in den letzten 12 Monaten zeigt, dass institutionelle Analysten dem Unternehmen 5-mal ein "Gut"-Rating, 9-mal ein "Neutral"-Rating und 1-mal ein "Schlecht"-Rating vergeben haben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Ebay. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 17,4 Prozent und ein mittleres Kursziel von 49,93 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Diskussionsintensität bezüglich Ebay war erhöht, was auf eine starke Aktivität und eine "Gut"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ebay in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Ebay-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt zu einem "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Die Auswertung zeigt 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung von Ebay, wobei die institutionellen Analysten eine positive Entwicklung erwarten, während die Anleger-Stimmung eher negativ ist. Die technische Analyse führt zu einer neutralen Bewertung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die genannten Faktoren in Zukunft entwickeln werden.