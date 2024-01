eBay Aktie: Ist das noch wichtig?

In den letzten zwei Wochen wurde Ebay von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Stimmung der Anleger daher die Einstufung "Schlecht" zu. Die Redaktion hat außerdem 7 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ebay mit 4,23 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,91 Prozent, wobei Ebay mit 8,14 Prozent deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Ebay beträgt aktuell 13,99 und liegt damit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Langfristig gesehen wird die Ebay-Aktie laut Analystenmeinungen die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen 5 positive, 9 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird das Kursziel der Analysten auf 49,93 USD festgelegt. Dies würde in Zukunft eine Performance von 16,68 Prozent bedeuten. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.