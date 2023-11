eBay Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Analysten bewerten die Aktie von Ebay neutral. Von insgesamt 18 Analysten wurden 6 Bewertungen als gut, 11 als neutral und 1 als schlecht eingestuft. Auch in jüngeren Bewertungen wurde das Rating als neutral eingestuft. Das Kursziel wird durchschnittlich mit 49,71 USD angegeben, was einer Erwartung von 26,48 Prozent entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs um 12,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von 8,92 Prozent unter dem Schlusskurs, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen überwiegend negativ, obwohl die neuesten Nachrichten positiv sind. Insgesamt wird Ebay daher eine neutrale Einschätzung gegeben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ebay ist mit 13,96 deutlich günstiger als das Branchen-KGV von 34,08, weshalb die Aktie als gut empfohlen wird.