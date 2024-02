eBay Aktie: Gut oder schlecht?

Der Aktienkurs von Ebay im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von -8,99 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten ebenfalls -8,99 Prozent, wobei Ebay mit 0,01 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Ebay als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14,22, was 62 Prozent unter dem Branchen-KGV von 36,94 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ebay beträgt aktuell 56,32 Punkte, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 56,08, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ebay aktuell 2, was eine negative Differenz von -1,11 Prozent zum Branchendurchschnitt in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" darstellt. Daher erhält Ebay für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.