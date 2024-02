eBay Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Ebay-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 43,18 USD verläuft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs schloss bei 42,62 USD, was einem Abstand von -1,3 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 42,21 USD, was einer Differenz von +0,97 Prozent entspricht, und somit auch zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben eine negative Stimmungsänderung für die Ebay-Aktie gezeigt. Die Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien war insgesamt unterdurchschnittlich, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Ebay, mit fünf positiven und drei negativen Tagen, sowie sechs tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) erhält die Ebay-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Ebay-Aktie gemäß der technischen Analyse.