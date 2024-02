eBay Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

In den letzten 12 Monaten hat Ebay eine Performance von -8,99 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,65 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,67 Prozent für Ebay im Branchenvergleich. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,08 Prozent im letzten Jahr, wobei Ebay 0,09 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Ebay ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist die Aktie von Ebay ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,22 auf, was 61 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (36,69). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Ebay-Aktie von insgesamt 17 Analystenbewertungen 5 Einstufungen als "Gut", 10 als "Neutral" und 2 als "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Auch im letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, wobei es zu 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 48,63 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 14,09 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist demnach "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ebay mit 2,33 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.