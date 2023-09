eBay-Aktie: Experten sehen Aufwärtspotenzial - Kursziel von 44,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie scheint derzeit unterbewertet zu sein, so die Meinung von Bankanalysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,96 EUR und damit um +8,87% über dem aktuellen Kurs.

• eBay-Aktie legt am 31.08.2023 um +0,07% zu

• Aktuelle Marktstimmung ist optimistisch

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 3,26

In den letzten fünf Handelstagen konnte die eBay-Aktie ein Plus von +2,73% verzeichnen und auch gestern gab es einen Anstieg um +0,07%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend positiv.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für eBay beträgt aktuell 44,96 EUR mit einem möglichen Aufwärtspotenzial von +8,87%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

Während fünf Analysten die Aktie als “stark kaufen” empfehlen und drei weitere sie zum Kauf raten (mit einer eher optimistischen Einschätzung),...