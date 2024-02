eBay Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von Ebay hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Ebay damit 0,05 Prozent über dem Durchschnitt (-9,03 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -7,83 Prozent, und Ebay liegt aktuell 1,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ebay-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 43,14 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (44,01 USD) weicht somit um +2,02 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 42,45 USD, und auch hier zeigt der letzte Schlusskurs mit +3,67 Prozent eine nahezu gleiche Entwicklung. Insgesamt erhält die Ebay-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7, der auf 7-Tage-Basis berechnet wird, liegt aktuell bei 7,89 Punkten und zeigt an, dass Ebay überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Ebay weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Ebay-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ebay bei 14, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 35,76) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ebay damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.