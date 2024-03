eBay Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ebay-Aktie zeigt eine Bewertung von 71,62, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 22 und zeigt somit eine überverkaufte Situation an, die als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Ebay haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gefallendes Interesse für diese Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Ebay-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,78 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -0,8 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Ebay um 7,78 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ebay-Aktie um 17,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Kurs um 13,56 Prozent darüber und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.