eBay Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Für Ebay wurde der 7-Tage-RSI auf 31,55 Punkte festgesetzt, was bedeutet, dass die Ebay-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Entsprechend erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 35,42 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ebay derzeit einen Wert von 2,55 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent. Die geringe Differenz von 0,85 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Ebay eine Performance von 4,23 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,25 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ebay eine Outperformance von +11,48 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Ebay mit einer Rendite von 4,53 Prozent über dem Durchschnittswert von -0,3 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Ebay ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Ebay-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 5 "Gut"-, 9 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 49,93 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 13,94 Prozent vom letzten Schlusskurs von 43,82 USD bedeutet. Insgesamt erhält Ebay somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.