eBay Aktie: Bitte unbedingt beachten

In den vergangenen zwölf Monaten haben 17 Analystenbewertungen für die Ebay-Aktie stattgefunden. Davon wurden 5 als "Gut", 10 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft. Zusammengefasst ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für die Ebay-Aktie. Im vergangenen Monat ergab sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, mit 0 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und 1 "Schlecht"-Bewertung.

Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten lag bei 48,63 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 15,72 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 42,02 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt wird Ebay somit für diesen Punkt der Analyse ein "Neutral"-Rating zugesprochen.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 43,25 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 42,02 USD, was einem Unterschied von -2,84 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt resultieren in einer "Neutral"-Bewertung für die Ebay-Aktie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ebay in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Ebay kaum mehr oder weniger diskutiert wurde als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (49,19 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,61 Punkte) deuten darauf hin, dass die Ebay-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Ebay-Aktie in dieser Analyse mehrheitlich als "Neutral" bewertet.