eBay Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Ebay hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,82 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,05 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ebay im Branchenvergleich eine Underperformance von -1,77 Prozent aufweist. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -1,58 Prozent, wobei Ebay um 7,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Ebay in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell weist Ebay einen RSI-Wert von 80,79 auf, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Ebay lassen sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ebay in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Ebay-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert von 43,43 USD deutlich über dem letzten Schlusskurs von 41,21 USD liegt, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Bei einer Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. In Summe wird die Ebay-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.