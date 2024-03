eBay Aktie: Aus und vorbei!

Die Dividendenrendite der Aktie von Ebay liegt derzeit bei 2,33 %, was 1,12 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt des Internet- und Katalogeinzelhandels liegt. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Ebay eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ebay insgesamt 13 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -0,57 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Dies wird durch die Auswertung von konkret berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien bestätigt, die zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führen.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Aktie von Ebay aufgrund der Dividendenrendite, des Sentiments im Internet, der Analysteneinschätzungen und der Stimmung der Anleger.