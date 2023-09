eBay Aktie: Aufwärtstrend trotz Kursverlust, Quartalsbilanz in 42 Tagen erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die Aktie hat in den letzten Wochen an Wert verloren und befindet sich derzeit in einer Seitwärtsbewegung. Die nächste Unterstützung liegt bei 40,15 EUR. Sollte diese Marke nach unten durchbrochen werden, könnte es zu weiteren Kursverlusten kommen.

Langfristig betrachtet ist die eBay Aktie jedoch weiterhin im Aufwärtstrend. Der langfristige Widerstand liegt bei 50,67 EUR. Sollte dieser Widerstand nach oben durchbrochen werden, könnte die Aktie weiter steigen.

Fazit

Die Quartalsbilanz von eBay wird in 42 Tagen erwartet und Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die Zahlen. Es wird mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal gerechnet. Auf Jahressicht bleiben die Prognosen ebenfalls positiv, allerdings gibt es auch einige Aktionäre, die vorsichtig sind und den aktuellen Kursverlust beobachten.

Es bleibt...