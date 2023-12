eBay Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Aktie von Ebay wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt wie folgt bewertet: 5 positive, 9 neutrale und 1 negative Bewertung. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Ebay, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 49,93 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,83 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Ebay. Die Bewertung der Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Es wurde jedoch mehr über Ebay diskutiert als üblich, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ebay liegt bei 41,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird daher der RSI als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +0,21 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine Abweichung von +6,15 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ebay daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.