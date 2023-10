eBay-Aktie: Analysten sehen Kurspotential von +13,35% - Zielkurs von 46,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Am gestrigen Handelstag konnte die eBay-Aktie ein Plus von +0,94% verzeichnen. Über die vergangenen fünf Handelstage ergibt sich jedoch eine negative Bilanz mit einem Verlust von -1,24%. Die Bankanalysten zeigen sich dennoch optimistisch und halten ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 46,24 EUR für realistisch.

Dies würde Investoren bei aktuellem Kurspotenzial einen Gewinn in Höhe von +13,35% ermöglichen. Allerdings ist nicht jeder Experte dieser Meinung. Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere Optimisten sie zum Kauf raten, bewerten 20 Experten das Papier lediglich mit “halten”. Ein weiterer Beobachter rät sogar ganz klar zum Verkauf.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,26.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die eBay-Aktie bietet Anlegern durchaus Potenzial nach oben und wird...