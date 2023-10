eBay Aktie: Analysten sehen Kurspotential von +13,24% - Zielkurs bei 45,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die eBay Aktie ein Minus von -1,08%. Trotzdem liegt das Gesamtergebnis der letzten fünf Handelstage im Plusbereich mit einem Anstieg um +1,03%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Bankanalysten sind sich einig, dass das wahre Kursziel von eBay aktuell bei 45,88 EUR liegt. Das bedeutet für Investoren ein Potenzial von +13,24%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der letzten Zeit.

5 Analysten empfehlen einen starken Kauf der eBay Aktie und weitere 3 setzen sie auf “Kauf”. Die meisten Experten (20) bewerten sie als “halten” und nur noch 1 schlägt den Verkauf vor. Zwei andere Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,26. Insgesamt sind also immerhin noch etwa ein Viertel aller...