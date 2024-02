eBay Aktie: Alles völlig egal!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ebay beträgt derzeit 14,22 und liegt damit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Internet- und Katalog Einzelhandel, welcher bei 35 liegt. Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Ebay eingestellt waren. Es gab vier positive und sieben negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Ebay daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Ebay liegt derzeit bei 2,33 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,43 % im Bereich Internet- und Katalog Einzelhandel. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Ebay von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 5 "Gut"-, 10 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 48,63 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 11,55 Prozent impliziert. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut" für die Aktie von Ebay.