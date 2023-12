eBay 60 Notes Due Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 5 Mal ein "Gut", 10 Mal ein "Neutral" und 1 Mal ein "Schlecht" Rating für Ebay vergeben. Langfristig betrachten institutionelle Analysten den Titel daher als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Ebay vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 20,98 Prozent, basierend auf dem aktuellen Kurs von 41,11 USD, und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 49,73 USD. Dies wird als positive Einschätzung angesehen, und die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten lautet demnach "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Zyklische Konsumgüter" Sektor hat Ebay im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,5 Prozent erzielt, was 0,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -16,71 Prozent, wobei Ebay aktuell 11,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -5,43 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Ebay daher in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Ebay zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, was zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich für Ebay in diesem Punkt also eine Gesamtbewertung von "Gut".