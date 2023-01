Das düstere Fantasy-Strategie-Rollenspiel Redemption Reapers erscheint am 22. Februar

Tokio (ots/PRNewswire) -Der neueste Epos von Binary Haze enthüllt neue Darsteller, Figuren und ein erweitertes KampfsystemRedemption Reapers (https://store.steampowered.com/app/2139300/Redemption_Reapers/), das düstere, von Adglobe entwickelte und von Binary Haze Interactive (https://bhaze.com/) (ENDER LILIES: Quietus of the Knights (https://enderlilies.com/)) herausgebrachte Fantasy-Strategie-Rollenspiel, bereitet sich auf seinen Angriff auf das Böse vor. Der Start ist für Mittwoch, den 22. Februar 2023 um 7:00 Uhr pazifischer Zeit auf Steam für Windows PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch geplant.Das von einem beachtlichen Aufgebot an AAA-Branchenveteranen unterstützte Redemption Reapers ist ein von Regisseur Hiroyuki Kobayashi (Produzent von ENDER LILIES: Quietus of the Knights) erdachtes Originalspiel, dessen Spielbalance von Masayuki Horikawa, einem Veteranen im Bereich der taktischen Rollenspiele (Regisseur von Fire Emblem, Planung von Kingdom Hearts III), Tomokazu Fukushima (Drehbuch – Metal Gear Solid, Freedom Wars) und Rei Kondoh (Musik – Bayonetta-Reihe, Fire Emblem-Reihe) erstellt wurde.Eine hochkarätige Sprecherriege erweckt die Spielwelt zum Leben, darunter Alejandra Reynoso (Castlevania, DOTA 2), Jason Spisak (Arcane, Teen Titans Go!), Kyle McCarley (13 Sentinels: Aegis of Ruin, NieR: Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age: Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV) und Caleb Yen (Squid Game, Triangle Strategy, Attack on Titan).Nur ein schwacher Hoffnungsschimmer bleibt, als die bedrohliche Mort-Legion alles niedermetzelt, was sich ihr in den Weg stellt, und eine einst verachtete Gruppe von Söldnern zur einzigen Verteidigung gegen die totale Vernichtung wird. Befehlige die Aschenfalken-Brigade, den letzten Widerstand der Menschheit gegen das Böse, und kämpfe mit strategischer Team-Taktik, Überraschungsangriffen und Waffensynergien gegen brutale Feinde um Erlösung.Plane jede Bewegung der Brigade durch kriegszerstörte Dörfer, Burgen und Schneefelder genau, um den unbarmherzigen Mort mit perfekter Positionierung zu überrumpeln. Setze jeden Krieger entsprechend seiner Stärken und Fähigkeiten ein und beherrsche Fern-, Nahkampf- und Schleichtaktiken. Schalte besondere Fähigkeiten frei, um der Aschenfalken-Brigade im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Setze mit Spezialfähigkeiten wie dem „Schmetterlingsstich" alles auf eine Karte und bringe deine Gegner mit Angriffen im „Taumelstand" aus dem Gleichgewicht.Rüste deine Brigade mit Waffen und Gegenständen aus, die du nach Siegen erworben hast, und knüpfe durch den Zusammenhalt im Kampf Beziehungen zwischen den Teammitgliedern. Entdecke die individuellen Lebensgeschichten der einzelnen Aschenfalken-Mitglieder und triff Dialogentscheidungen im Spiel, die sich auf die Beziehungen zwischen den Kriegern auswirken.„Die clevere Kampfmechanik von Redemption Reapers vervollständigt eine fesselnde Geschichte, die in Kriegszeiten spielt", erklärte Hiroyuki Kobayashi, CEO von Binary Haze Interactive. „Wir sind gespannt darauf, wie unsere Spieler am 22. Februar diese Saga erkunden und mit kreativen Taktiken experimentieren, um den Sieg zu erringen."Redemption Reapers kommt am 22. Februar 2023 auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam für Windows PC zum Preis von 49,99 EUR in Europa und dem entsprechenden Preis in jeder Region auf den Markt. Untertitel gibt es auf Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell) und Koreanisch und die Sprachausgabe in Englisch und Japanisch.Weitere Informationen finden Sie auf der Redemption Reapers (https://rreapers.com/en/)-Website (https://rreapers.com/en/), folgen Sie Binary Haze Interactive auf Twitter (https://twitter.com/BinaryHaze_EN) und und setzen Sie das Spiel noch heute auf Ihre Steam- (https://store.steampowered.com/app/2139300/Redemption_Reapers/)Wunschliste.Zusätzliche InformationenTrailer im Stream ansehen (https://www.youtube.com/watch?v=kRZ94CprsDE)Informationen zu Binary Haze InteractiveBinary Haze Interactive wurde im Jahr 2020 von Hiroyuki Kobayashi gegründet und ist ein Produktions- und Verlagsunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan, und eine Schwestergesellschaft von Adglobe, einem japanischen Unternehmen für Informationstechnologie, Videospiele und 3D-Produktion mit globaler Reichweite und einem Büro in Montreal. Seit ENDER LILIES: Quietus of the Knights veröffentlicht Binary Haze die Spiele seiner Schwesterunternehmen mit Schwerpunkt auf stimmungsvollen Settings für die wichtigsten Konsolen und den PC.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1987910/ET_KeyVisual_En.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1987911/BHI_logo_Black_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1987911/BHI_logo_Black_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-dustere-fantasy-strategie-rollenspiel-redemption-reapers-erscheint-am-22-februar-301731301.htmlPressekontakt:Binary Haze InteractiveTomotaka,Motoyoshi,tmotoyoshi@bhaze.com; Shinemon Kinoshita,skinoshita@bhaze.comOriginal-Content von: BINARY HAZE INTERACTIVE Inc., übermittelt durch news aktuell