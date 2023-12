DAS dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden: Advanced Micro Devices Aktie!"

Die Aktie von Advanced Micro Devices wird von Analysten als aktuell unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 119,94 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -3,94% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung

Am 11.12.2023 verzeichnete Advanced Micro Devices eine Kurssteigerung von +4,26%, was zu einer Gesamtsteigerung von +13,54% in den letzten fünf Handelstagen führte. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch ist.

Analystenmeinungen

Die [...] Hier weiterlesen