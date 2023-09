dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP: Covestro nimmt Gespräche über mögliche Übernahme durch Adnoc auf

LEVERKUSEN - Der Chemiekonzern Covestro will nach wochenlangen Spekulationen über ein Interesse von Abu Dhabi National Oil (Adnoc) nun mit dem Ölkonzern reden. Der Covestro-Vorstand beschloss im Hinblick auf das von Adnoc bekundete Interesse ergebnisoffene Gespräche aufzunehmen, wie der Dax -Konzern am Freitagabend mitteilte. Damit können beide Unternehmen nun über Details einer möglichen Akquisition diskutieren. Zuletzt war in Medien die Rede davon, dass die Araber informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt hätten, was einem Wert von 11,6 Milliarden Euro entspricht.

Bremer Hafenlogistiker offen für Kooperation mit Hamburger HHLA

HAMBURG/BREMEN - Die Bremer Hafenlogistik-Unternehmen BLG Logistics Group und Eurogate sind weiterhin offen für eine Kooperationen und die Fortsetzung der Gespräche mit dem Hamburger Wettbewerber HHLA . "Öffentliche Spekulationen darüber, dass diese Gespräche wegen Fragen der Unternehmensbewertungen oder wegen Aspekten der Mitbestimmung unterbrochen wurden, stimmen nicht", sagte der Vorstandsvorsitzende der BLG Logistics Group, Frank Dreeke, der "Welt am Sonntag". Ursächlich seien allein "äußere wirtschaftliche Gründe". Es sei aber durchaus denkbar, dass die Gespräche in einiger Zeit wieder aufgenommen würden.

Pharmakonzern Roche kann sich grössere Akquisitionen vorstellen

BASEL - Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat mögliche Zukäufe in seiner Strategie einkalkuliert. "Wir können uns auch eine größere Akquisition vorstellen", sagte Roche-Chef Thomas Schinecker "NZZ am Sonntag". Zu Zahlen wolle der Manager nicht spekulieren. Eine größere Übernahme müsse wissenschaftlich und finanziell Sinn ergeben.

Keine VW-Entschädigung für schweizerische Diesel-Auto-Besitzer

BERN - Schweizerische VW -Fahrer gehen im Dieselskandal leer aus: Die Sammelklage von 2000 Besitzern von Volkswagen -Dieselfahrzeugen mit manipulierten Motoren, die in Deutschland eingereicht wurde, wird ohne Entschädigung fallengelassen.

Presse: Meyer Burger erhält großen Auftrag von Amag

ZÜRICH - Das schweizerische Solarunternehmen Meyer Burger hat laut einem Medienbericht einen Auftrag des größten inländischen Automobilimporteurs Amag an Land gezogen. Meyer Burger werde künftig die Panels für alle Solaranlagen von Amag liefern, heißt es in dem Artikel der "NZZ am Sonntag".

Otto holt sich Roboter von Boston Dynamics

BOSTON - Der Handelskonzern Otto will seine Logistik mit Robotern der US-Firma Boston Dynamics effizienter machen. So werde Otto 20 Roboters des Modells "Stretch" einsetzen, die zum Beispiel Container entladen könnten, sagte Otto-Manager Kay Schiebur in einem Mediengespräch. Außerdem sollen in den kommenden 24 Monaten zehn der vierbeinigen "Spot"-Roboter, die an einen großen Hund erinnern, von Boston Dynamics geliefert werden. Sie werden für Otto unter anderem Tunnel inspizieren, Geräte-Anzeigen ablesen und am Geräusch Gas- oder Druckluft-Lecks entdecken.

MONTE CARLO/ROUNDUP: Munich Re zeigt keine Scheu vor Naturkatastrophen

MONTE CARLO - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re scheut trotz verheerender Überschwemmungen und Waldbrände nicht vor der Übernahme weiterer Risiken dieser Art zurück. "Wir haben Appetit auf Naturkatastrophenrisiken", sagte Vorstandsmitglied Stefan Golling beim jährlichen Rückversicherer-Treffen am Sonntag in Monte Carlo. Während sich manche Anbieter aus diesem Geschäft zurückgezogen haben, setzt Munich Re nicht nur auf höhere Prämien. Haftungslimits und andere Konditionen seien oft noch wichtiger, sagte Golling. Für 2023 rechnet er mit einem weiteren teuren Naturkatastrophenjahr.

IAA/ROUNDUP 2: Friedlicher Protest zum Abschluss - Messeveranstalter zufrieden

MÜNCHEN - Begleitet von weitgehend friedlichen Protesten ist am Sonntag in München die Automesse IAA Mobility zu Ende gegangen. Gegner der IAA hatten zum Abschluss unter dem Motto "#blockIAA" demonstriert. Zu größeren Zwischenfällen kam es bis zum späten Sonntagnachmittag nicht. Ersten Schätzungen der Veranstalter zufolge waren zu Beginn des Zuges mehr als 3000 Menschen zu dem Protest gekommen, die Polizei sprach später von 2500 Teilnehmern. Ein Polizeisprecher äußerte sich zunächst zufrieden mit dem Verlauf.

Meloni macht Druck auf EU wegen Lufthansa-Einstiegs bei Ita

NEU DELHI/ROM - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni macht Druck auf die EU-Kommission für ein baldiges Ja zum Einstieg der Lufthansa bei der bislang staatlichen Fluggesellschaft Ita Airways. "Es ist merkwürdig, dass die EU-Kommission die Lösung des Ita-Problems blockiert", sagte die ultrarechte Regierungschefin am Sonntag nach dem G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer in Neu Delhi.

Swiss Re Institute sieht gesteigerte Profitabilität bei Nichtleben-Versicherern

ZÜRICH - Mit den höheren Zinsen dürfte sich laut einer Studie des Swiss Re Institute die Profitabilität von Nichtleben-Versicherern verbessern. Die Branche gleiche Preise kontinuierlich den erhöhten Risiken an, während gestiegene Portfolio-Renditen für höhere Nettokapitalerträge sorgten.

