dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Milliardär Kühne verdoppelt Anteil an Brenntag

ESSEN - Der Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag in die Höhe geschraubt. Über seine Holding verfüge er nun über gut 10 Prozent der Stimmrechte, hieß es am Freitagabend nach Börsenschluss in einer Mitteilung des Dax -Konzerns. Zuvor lag sein Anteil bei knapp 5,2 Prozent.

Bei Füllkrug-Debüt: BVB blamiert sich gegen Heidenheim

DORTMUND - Blamage statt Pflichtsieg, erste Krise statt Tabellenführung: Borussia Dortmund hat gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim einen bereits sicher geglaubten Sieg aus den Händen gegeben und geht mit einem schlechten Gefühl in die Länderspiel-Pause der Fußball-Bundesliga. Beim Debüt des tags zuvor verpflichteten Bundesliga-Torschützenkönigs Niclas Füllkrug, der in der 78. Minute eingewechselt wurde, kam der BVB gegen Neuling Heidenheim trotz eines Blitzstarts nur zu einem 2:2 (2:0) und enttäuschte auch im vierten Pflichtspiel der Saison. Heidenheim holte dagegen am 3. Spieltag den historischen ersten Punkt in der Bundesliga.

IAA/ROUNDUP: VW und BMW erwarten bald wieder steigende Elektroauto-Nachfrage

MÜNCHEN - Der Marktanteil von E-Autos bei den Neuzulassungen in Deutschland dürfte nach Ansicht von Branchenexperten im kommenden Jahr stark zurückgehen. Grund dafür sind die geringeren Zuschüsse des Staates beim Kauf. Vor der Automobilmesse IAA in München (4. bis 10. September) zeigen sich Volkswagen und BMW aber zuversichtlich, was die langfristige Nachfrage nach E-Autos angeht. Der Automobilclub ADAC hält dagegen eine längere Anschubphase mit Geld der Steuerzahler für nötig.

IPO/'WSJ': Arm peilt Bewertung von bis zu 55 Milliarden US-Dollar an

NEW YORK - Der britische Chipdesigner Arm peilt bei seinem Börsengang in den Vereinigten Staaten einem Pressebericht zufolge eine Bewertung von 50 bis 55 Milliarden US-Dollar an. Damit wäre das IPO der Tochter des zum japanischen Technologiekonzerns Softbank gehörende Unternehmens das größte in diesem Jahr. Arm wolle sich schon am Dienstag mit Investoren treffen, berichtete das "Wall Street Journal" am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Börsengang solle in der Woche darauf stattfinden.

VW Nutzfahrzeuge drosselt wegen Teilemangel Produktion

HANNOVER - Wegen fehlender Motorteile aus Slowenien muss VW nun auch die Produktion bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover drosseln. "Wir müssen uns nach heutigem Stand darauf einstellen, dass wir hier in Hannover ab Mitte September für einige Wochen keine Verbrenner-Fahrzeuge mehr fertigen können", sagte ein Sprecher am Sonntag in Hannover. Die Fertigung des klassischen Transporters T6.1, auf den bisher der größte Teil der Produktion entfällt, werde dann komplett ruhen, der T7 Multivan werde nur als Plug-in-Hybrid gebaut. Nicht betroffen sei der Elektro-Bus ID. Buzz.

ROUNDUP/UBS-Chef Ermotti: Übernahme der CS stand 2016 im Raum

ZÜRICH - Die UBS -Geschäftsleitung hatte 2016 bereits die Übernahme von Credit Suisse (CS) geprüft, sagt UBS-Chef Sergio Ermotti. All diejenigen, "die sagen, es braucht unbedingt zwei Großbanken in der Schweiz, weil sonst ein Klumpenrisiko besteht, hätten zu kurz gedacht.

Presse: Facebook-Konzern Meta erwägt werbefreie Abos in Europa

MENLO PARK - Der Meta -Konzern erwägt laut einem Medienbericht, in Europa kostenpflichtige Abo-Versionen von Facebook und Instagram ohne Werbung einzuführen. Daneben werde man die Dienste auch weiterhin gratis mit Werbeanzeigen nutzen können, schrieb die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf informierte Personen. Meta wollte den Bericht nicht kommentieren.

Molkerei Schwälbchen sieht sich geschäftlich wieder auf Kurs

BAD SCHWALBACH - Die Molkerei Schwälbchen sieht sich nach schwierigen Jahren wegen der Corona-Pandemie geschäftlich auf Kurs. "Die beiden Geschäftsmodelle greifen wieder vollauf", sagte der Vorstandschef Günter Berz-List der Deutschen Presse-Agentur in Bad Schwalbach im Taunus. Neben der Molkerei betreibt Schwälbchen einen Lieferdienst für Großkunden. "Der Frischdienst hat im ersten Halbjahr 2023 sehr gut in der Region floriert", sagte Berz-List. In dem Geschäftsfeld sei der Aufschwung im Außer-Haus-Markt wie etwa bei Restaurants, Hotels und Kantinen deutlich spürbar. Wegen der strikten Einschränkungen während der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen beim Frischdienst massive Umsatzeinbußen verkraften müssen.

Glücksspielkonzern Gauselmann benennt sich in 'Merkur.com' um

ESPELKAMP/FRANKFURT - Deutschlands größter Glücksspielkonzern Gauselmann benennt sich in Merkur.com um. Die Holdinggesellschaft Gauselmann AG werde ab Januar 2024 den Namen "Merkur.com AG" tragen, kündigte Firmengründer Paul Gauselmann (89) am Freitag bei einer Veranstaltung in Frankfurt/Main an.

Gelaserte Scheiben sollen Mobilfunkempfang in der Bahn verbessern

BERLIN - Mit Hilfe von bearbeiteten Scheiben will die Deutsche Bahn den Mobilfunkempfang in Regionalzügen verbessern. In Bayern und Berlin/Brandenburg sind nach Angaben des bundeseigenen Konzerns erstmals Züge im Einsatz, bei denen Scheiben nachträglich mit einem Laser mobilfunkdurchlässig gemacht wurden. Dies verbessere den Mobilfunkempfang im Zug um das 100-fache, teilte die Bahn der Deutschen Presse-Agentur mit.

^

Weitere Meldungen

-EU bekräftigt Pläne zur Digitalisierung des gelben Impfpasses

-Bayaz schlägt Kommission zur Senkung der Strompreise vor

-Bereits 70 000 Klagen wegen Flugproblemen in diesem Jahr

-Watzke hat Verständnis für Pfiffe und erwartet Lösungen

-RKI: Zahl der HIV-Neuinfektionen 2022 leicht gestiegen

-Terzic bohrt nach Fehlstart in Wunde: 'Gespürt, wie weh es tut'

-RTL sagt Einstieg bei Basketball-WM endgültig ab

-Verbraucherschützer fordern Verlängerung der Energiepreisbremsen

-Ausgehverbot für 10 000 wegen Unwetter in Spanien - zwei Tote

-Taiwan rüstet sich gegen Taifun 'Haikui'

-Bovenschulte fordert Bund zu stärkerer Finanzierung von Häfen auf

-TV-Quoten: 'Stralsund'-Krimi mit 4,94 Millionen Zuschauern

-IAA: VDA und Messe-Kritiker diskutieren über Mobilitätswende

-Unionsfraktion hält Antworten zu Heizungsgesetz für unzureichend

-Ladestation mit Solarstrom vom Wohnhaus wird jetzt gefördert

-Heilmann: Vorgehen beim Heizungsgesetz weiterhin verfassungswidrig

-Füllkrug stellt klar: Dortmund-Wechsel 'nichts Kurzfristiges'

-Mehr als eine Viertelmillion Besucher beim Caravan Salon

-Scholz bremst FDP: 'Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd'

-Hongkong kehrt nach Taifun 'Saola' zur Normalität zurück

-Brände in Nordostgriechenland erstmals zum Großteil unter Kontrolle

-Raupe frisst französischen Lavendel: Verband sieht enorme Einbußen

-Neue Blutspende-Regeln: Sexuelle Orientierung kein Kriterium mehr

-Süd-Bundesländer wollen zu Arzneimittelversorgung beraten

-IAA: Automesse beginnt - Chinesische Autobauer im Rampenlicht

-Verband: Bewirtschaftete Wälder sind gut für Umwelt°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he