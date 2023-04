dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Oster-Wochenende

Evotec nach Cyberangriff: Geschäftskontinuität aufrechterhalten

HAMBURG - Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec hat nach dem Cyberangriff ein Update bekanntgegeben. Obwohl die Systeme aktuelle nicht mit dem Netz verbunden seien, sei die Geschäftskontinuität an allen globalen Standorten aufrechterhalten worden, teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Gemeinsam mit externen IT- und anderen Experten werde eine forensische Untersuchung zum Umfang und potenziellen Auswirkungen durchgeführt. Evotec habe die relevanten Behörden über den Vorfall informiert. Ausgewählte Systeme bleiben offline, bis die forensische Untersuchung abgeschlossen ist und Sicherheitspläne implementiert sind.

Schwache Nachfrage nach Speicherchips belastet Samsungs Bilanz

SEOUL - Die schleppende Nachfrage nach Speicherchips macht dem Weltmarktführer Samsung weiter schwer zu schaffen. In einer Abkehr von seiner bisherigen Position kürzt der Elektronikkonzern aus Südkorea die Produktion von Halbleiterspeichern. Die Produktionsmenge werde auf "ein vernünftiges Niveau" angepasst, hieß es am Freitag überraschend in einer Börsenmitteilung. Zudem meldete das Unternehmen in einem Ergebnisausblick für die Monate Januar bis März den niedrigsten operativen Gewinn in einem Quartal seit 14 Jahren.

LG Electronics mit Umsatz- und Gewinnrückgang

SEOUL - Der südkoreanische Elektronikkonzern LG Electronics hat im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Die Erlöse seien um 3,3 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 20,4 Billionen Won (14,2 Milliarden Euro) gesunken, teilte das Unternehmen am Freitag in Seoul mit. Der operative Gewinn sank um ein Fünftel auf 1,5 Billionen Won. Experten hatten beim Umsatz mit mehr, beim Gewinn aber mit weniger gerechnet.

Icelandair kauft Airbus-Maschinen - Abschied von Boeing damit abgeschlossen

REYKJAVIK - Die isländische Fluggesellschaft Icelandair verhilft dem europäischen Flugzeugbauer Airbus zu einem kleinen Sieg gegen den US-Rivalen Boeing . Es sei eine Absichtserklärung über den Kauf von 13 Maschinen des Typs A321XLR unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Freitag in Reykjavik mit. Zudem gibt es eine Option auf weitere zwölf Maschinen. Mit der Bestellung wird Icelandair die Ersetzung seiner Boeing 757 Flugzeuge komplettieren. Ein Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt./he

Tesla senkt erneut die Preise für alle Modelle

AUSTIN - Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla senkt zum zweiten Mal im laufenden Jahr die Preise für alle Fahrzeuge. So fällt er für die teureren Modelle S und X um jeweils 5000 US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in Austin mitteilte. Außerdem gibt es eine neue Basisversion des Modells Y, die für knapp 50 000 Dollar aufwärts erstanden werden kann.

'WSJ': Megaübernahme in US-Ölindustrie möglich - Exxonmobil will Pioneer Natural

NEW YORK - In den USA könnte sich eine Megaübernahme im Ölsektor anbahnen. Der US-Ölriese Exxonmobil habe mit dem Frackingkonzern Pioneer Natural Ressources Vorgespräche über einen möglichen Kauf geführt, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag auf seiner Internetseite. Die Übernahme des an der Börse mit 49 Milliarden US-Dollar bewerteten Unternehmens wäre der größte Kauf von Exxonmobil seit der Fusion von Exxon und Mobil 1999. Exxonmobil ist aktuell fast das Zehnfache wert.

Presse: Glencore-Kaufangebot für Teck stößt auf Widerstand von Großaktionär

BAAR - Das milliardenschwere Kaufangebot von Glencore für das kanadische Bergbauunternehmen Teck stößt einem Pressebericht zufolge auf den Widerstand eines weiteren Großaktionärs: Die japanische Sumitomo Metal Mining habe ein Treffen mit Glencore abgelehnt, auf dem das Übernahmeangebot hätte besprochen werden sollen, berichtete die kanadische Zeitung " Globe and Mail" am Gründonnerstag.

Michael Thamm hat überraschend Costa Gruppe verlassen

HAMBURG/ROSTOCK - Der Kreuzfahrtmanager und Vorstandsvorsitzende der Costa Gruppe, Michael Thamm, hat das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. In einem Schreiben des Präsidenten des britisch-US-amerikanischen Mutterkonzerns Carnival Corporation plc , Josh Weinstein, heißt es, er danke Thamm für seine jahrelange Arbeit und wünsche ihm das Beste für die Zukunft. Gründe für die überraschende Trennung nannte der Chef des größten Kreuzfahrtkonzerns der Welt nicht.

Michael Otto denkt vorerst nicht ans Aufhören

HAMBURG - Kurz vor seinem 80. Geburtstag sieht der Hamburger Ehrenbürger Michael Otto seine Zukunft weiter in seinem Unternehmen. Mit Blick auf die Übergabe an seinen Sohn Benjamin Otto sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Otto Group dem "Spiegel": "Das wird in den kommenden Jahren ein fließender Übergang." Er sei da mit seinem Sohn in bester Abstimmung. Als gestaltender Gesellschafter sei Benjamin bereits in viele Themen eingearbeitet, werde sich auch in der Unternehmensgruppe intensiver einbringen. "Wir wollen das pragmatisch handhaben. Es muss für uns beide, aber vor allem für meinen Sohn passen."

Warnstreiks von Verdi in Kaufhäusern des Galeria-Konzerns

HAMBURG/ESSEN - In 19 Kaufhäusern des insolventen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof haben sich Beschäftigte am Samstag an ganztägigen Warnstreiks beteiligt. Die Geschäfte blieben aber geöffnet. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu den Arbeitsniederlegungen in drei Bundesländern aufgerufen. Betroffen waren Hamburg, Baden-Württemberg und Hessen. In Hamburg wurden alle fünf Warenhäuser bestreikt, in Baden-Württemberg sechs und in Hessen acht, wie die Landesbezirke von Verdi mitteilten.

^

