dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.05.2023 - 15.15 Uhr

Commerzbank-Hauptversammlung: Weidmann soll Aufsichtsratschef werden

FRANKFURT - Die Commerzbank bekommt den vierten Aufsichtsratschef binnen drei Jahren: Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (55) soll nach der Hauptversammlung am Mittwoch zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden. Dass die Aktionärinnen und Aktionäre den promovierten Volkswirt zuvor in den Aufsichtsrat wählen, gilt angesichts der Mehrheitsverhältnisse als sicher: Der Bund ist größter Einzelaktionär des Ende Februar in den Dax zurückgekehrten Instituts.

Kreise: Glencore arbeitet an Angebotsnachbesserung für Teck

ZÜRICH - Der Übernahmekampf um das kanadische Bergbauunternehmen Teck durch Glencore geht weiter. Der Schweizer Rohstoffkonzern soll laut Kreisen vor einer Erhöhung seines Angebots stehen. Glencore arbeite an einer möglichen Nachbesserung seiner Offerte, die in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Durch die Angebotserhöhung wolle Glencore Teck an den Verhandlungstisch zwingen.

ROUNDUP: Gewerkschaft EVG stellt Warnstreiks in Aussicht - Zeitraum offen

BERLIN - Pendler und Reisende müssen sich bald erneut auf weitreichende Einschränkungen im bundesweiten Bahnverkehr einstellen - wann genau, ist allerdings noch offen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft stellte am Mittwoch in Berlin zeitnahe Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn in Aussicht, einen genauen Zeitraum nannte sie aber nicht. "Wir werden das beraten mit unseren Kolleginnen und Kollegen", sagte Verhandlungsführer Kristian Loroch am Mittwoch in Berlin. Die Tarifkommission werde über entsprechende Vorschläge in den kommenden Tagen beraten.

Wüstenrot & Württembergische steigert Gewinn leicht - Ausblick bestätigt

LUDWIGSBURG - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) sieht sich nach den ersten drei Monaten des laufenden Jahres auf Kurs. Die Finanzmärkte hätten eine überraschend freundliche, aber auch volatile Entwicklung aufgewiesen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch im schwäbischen Ludwigsburg mit. Auch der Anleihemarkt habe sich letztlich stabil gezeigt. Der Quartalsgewinn von W&W stieg um 3 Prozent auf 64,1 Millionen Euro, wobei der Vorjahreswert aufgrund der seit diesem Jahr für Versicherungskonzerne geltenden neuen Rechnungslegung nach IFRS17 angepasst wurde. Das Management bestätigte seine Jahresprognose.

VW und BMW holen laut Analyse bei Wende zu Elektroautos auf

WASHINGTON - Der internationale Umweltforschungsverbund ICCT attestiert BMW und Volkswagen große Fortschritte beim Umstieg von Verbrenner- auf Elektromotoren. Die deutschen Autobauer landeten in der Gesamtbewertung der drei Kategorien Marktdominanz, technologische Leistung und strategische Vision auf dem dritten und vierten Platz, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht "Global Automaker Rating 2022" hervorgeht.

Weitere Meldungen

-Scholz: Lassen vom Ziel von 400 000 neuen Wohnungen nicht ab

-Stimmrechtsberater ISS wie Elliott für Sonderprüfung bei Deutsche Wohnen

-Hohe Strompreise: Textilindustrie warnt vor Abwanderung von Firmen

-Sky stellt drei lineare Sender ein - auch Sky Comedy

-Unwetterschäden trotz Winterstürmen deutlich zurückgegangen

-Japan beschließt Laufzeitverlängerung von Atomreaktoren

-Allianz: Trend zur E-Mobilität erhöht Brandrisiko in der Schifffahrt

-NordLB startet mit weniger Verlust ins neue Geschäftsjahr

-ROUNDUP: Arbeiten am Heizungsgesetz laufen - FDP sieht noch einige Arbeit

-Weidetierhalter: Töten ganzer Wolfsrudel muss möglich gemacht werden

-Verband: Zehn Millionen Deutschlandtickets im Mai verkauft

-EU-Regeln gegen Überfischung sollen strenger kontrolliert werden

-Energie für den Westen: Neue Anlage kann grünen Strom abzweigen

-Kabinett bringt weitere Änderungen bei Düngeregeln auf den Weg°

