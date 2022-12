dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.12.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Musk will erst einmal keine weiteren Tesla-Aktien verkaufen

NEW YORK - Tesla-Chef Elon Musk hat versprochen, im kommenden Jahr keine weiteren Aktien des Elektroautobauers zu verkaufen. Und auch 2024 werde es wahrscheinlich keine weiteren Verkäufe geben, sagte Musk bei einem Live-Konferenz-Angebot ("Spaces") des Kurznachrichtendiensts Twitter, der Musk seit Kurzem gehört, am späten Donnerstagabend. Der umstrittene Konzernlenker hatte zuletzt Tesla-Aktien für fast 40 Milliarden Dollar verkauft. Die Einnahmen dienten vor allem der Finanzierung der 44 Milliarden Dollar teuren Twitter-Übernahme. Musk ist derzeit auch noch Twitter-Chef, hat hier aber den Rückzug angekündigt.

Flughäfen: Deutscher Luftverkehr erholt sich weiter nur langsam

BERLIN/FRANKFURT - Die deutschen Flughäfen erwarten auch im kommenden Jahr eine vergleichsweise langsame Erholung des Flugverkehrs nach dem Corona-Schock. Nach der am Freitag vorgestellten Prognose des Branchenverbands ADV werden für 2023 rund 205 Millionen Passagiere erwartet, was rund 82 Prozent des Aufkommens aus dem Vorkrisenjahr 2019 entspricht. Dieses Niveau werde voraussichtlich erst im Jahr 2025 wieder erreicht, teilte der Verband in Berlin mit.

Google kämpft gegen Millionenstrafe in Indien

NEU DELHI - Google will gegen eine Anordnung der indischen Wettbewerbsbehörde vorgehen, mit denen diese eine Millionenstrafe gegen den Konzern verhängt hat. Die Firma will deshalb bei einem indischen Gericht Beschwerde einreichen, sagte ein Google-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die Entscheidung der Wettbewerbshüter sei ein großer Rückschritt für indische Nutzer und Geschäfte, die den Sicherheitsmerkmalen von Android vertrauten und sie könne möglicherweise die Kosten für Mobilgeräte in die Höhe treiben, begründete Google den Schritt.

Weitere Meldungen

-Roche erhält für Lymphdrüsenkrebsmittel Lunsumio US-Zulassung

-ROUNDUP: Galeria-Betriebsrat nennt Rückzug von buero.de 'frustrierend'

-Deutscher Osthandel legt trotz Krieg in der Ukraine deutlich zu

-Biontech startet klinische Studie zu Malaria-Impfstoff

-Das Kneipen-Sterben geht weiter: Inflation belastet britische Pubs

-ROUNDUP: Wie kundenfreundlich wird das 49-Euro-Ticket?

-Nord Stream: Putin erneuert Sabotage-Vorwurf gegen den Westen

-Litauen kauft Kampfdrohnen in den USA

-Bundesregierung prüft weitere Waffenlieferungen an die Ukraine

-US-Regierung geht mit Sanktionen gegen russische Marine vor

-250 Millionen Dollar Kaution - FTX-Gründer darf bis Prozess heim

-Verbraucherzentralen für möglichst flexibles 49-Euro-Ticket

-Nord-Ostsee-Kanal bleibt für Schifffahrt gesperrt

-Streit über Öl aus Kasachstan für PCK - Bund weist Kritik zurück

-Anti-Funkloch-Firma: 2024/25 werden Bürger positive Effekte merken

-ROUNDUP: Melnyk will von Berlin 'europäische Panzerallianz' für Ukraine

-NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur für Erhalt von Hüttenwerk HKM

-Sachwalter beantragt definitive Nachlassstundung für Nord Stream 2 AG

-ROUNDUP: Buschmann weist SPD-Forderung nach Reform von Indexmieten zurück

-ROUNDUP/Bahn: Start in den Weihnachtsverkehr läuft 'weitgehend reibungslos'

-Bahnstreik zu Neujahr in Frankreich abgewendet

-Shell zahlt 15 Millionen Euro für Ölschäden in Nigeria

-Britischer Gewerkschaftschef: Im Januar droht Streik-Eskalation

-ROUNDUP: Habeck übergibt Förderbescheide für Bau von drei LNG-Schiffen

-ROUNDUP: Lauterbach will Kinderkliniken von Verwaltungsaufwand entlasten°

