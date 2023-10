dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.10.2023 - 15.15 Uhr

Munich Re hebt Gewinnziel für 2023 an

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re rechnet nach einem überraschend guten dritten Quartal auch im Gesamtjahr mit mehr Gewinn. Der Überschuss dürfte statt 4 Milliarden nun 4,5 Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax -Konzern überraschend am Montag in München mit. Im dritten Quartal verdiente die Munich Re auf Basis vorläufiger Zahlen etwa 1,2 Milliarden Euro und damit mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für das Gesamtjahr gingen Experten bisher von gut 4,4 Milliarden Euro aus. Die Munich-Re-Aktie legte nach den Neuigkeiten vom frühen Nachmittag kurzzeitig um knapp ein Prozent zu, fiel jedoch nach wenigen Minuten auf den Schlusskurs vom Vorabend zurück.

ROUNDUP: VW kappt Gewinnziel wegen Sicherungsgeschäften und hohen Kosten

WOLFSBURG - Der VW -Konzern hat seine Ziele für das operative Ergebnis eingedampft. Zwar meldeten die Wolfsburger am Freitagabend für das dritte Quartal mehr Erlös und Ergebnis als ein Jahr zuvor, mit Blick auf das Gesamtjahr wird der Vorstand um Oliver Blume beim Betriebsgewinn aber vorsichtiger. Er machte dafür vor allem negative Effekte bei Sicherungsgeschäften verantwortlich. Auf Kurs sieht sich das Management dagegen beim Umsatzziel und auch bei der im Sommer gestutzten Auslieferungsprognose. Am Montag fiel die im Dax notierte Volkswagen -Vorzugsaktie auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Jahren.

ROUNDUP: Softwarekonzern Atoss wird nach Gewinnanstieg optimistischer

MÜNCHEN - Der Softwarespezialist Atoss hat auch im dritten Quartal weiter zugelegt. Umsatz und Gewinn erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Aus diesem Grund zeigte sich der auf Arbeitssoftware spezialisierte Konzern zuversichtlich, seine erst im Juli erhöhte Jahresprognose zu übertreffen. Die Aktie des im Kleinwertesegment SDax notierten Unternehmens legte am Vormittag daher deutlich zu.

Medizintechnikkonzern Philips erhöht Prognose - Auftragseingang sinkt

AMSTERDAM - Der Medizintechnikhersteller Philips wird für das laufende Jahr erneut optimistischer, nachdem sich die schwierige Lage in den Lieferketten weiter entspannt. So geht das Management unter Führung des Konzernchefs Roy Jakobs für 2023 von einem vergleichbaren Umsatzwachstum von sechs bis sieben Prozent aus, wie Philips am Montag in Amsterdam mitteilte. Bislang hatte der Konkurrent des deutschen Dax-Konzerns Siemens Healthineers ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

ROUNDUP 2/Hannover Rück: Kfz-Versicherer schreiben noch Jahre rote Zahlen

BADEN-BADEN - Autobesitzer in Deutschland müssen nach Ansicht der Hannover Rück noch über Jahre mit deutlich steigenden Versicherungsprämien rechnen. Überdurchschnittlich gestiegene Ersatzteil- und Reparaturkosten führten bei den hiesigen Kfz-Versicherern zu "massiven Verlusten", sagte Hannover-Rück-Deutschlandchef Michael Pickel beim Branchentreffen am Montag in Baden-Baden. Weitere Preisanpassungen seien "unausweichlich", um das Geschäft aus den roten Zahlen zu bringen und langfristig wieder profitabel zu machen. Gelingen dürfte dies jedoch frühestens im Jahr 2026, sagte der für das Kfz-Geschäft zuständige Bereichsleiter Stefan Schmuttermair.

US-Ölkonzern Chevron will Konkurrenten Hess für 53 Milliarden Dollar übernehmen

SAN RAMON/NEW YORK - In der US-Öl- und Gasindustrie kommt es zu einer weiteren milliardenschweren Übernahme. So kündigte der Ölkonzern Chevron am Montag die Übernahme seines Konkurrenten Hess für 53 Milliarden US-Dollar (rund 50 Mrd Euro) an. Die Transaktion erfolge dabei über einen Aktientausch, teilte das Unternehmen mit. Hess-Chef John Hess soll nach Abschluss der Übernahme in den Verwaltungsrat von Chevron einziehen. Die Chevron-Aktie gab im vorbörslichen US-Handel 3,6 Prozent nach.

Weitere Meldungen

