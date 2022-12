dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.12.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Nachfrage bei Hornbach trotz Inflation hoch - Ergebnis sinkt aber

BORNHEIM - Auch im Baumarkt müssen Kunden in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen als bisher. Beim Betreiber Hornbach zeigen sich Käufer und Käuferinnen noch unbeeindruckt. Die hohe Nachfrage nach Bau- und Heimwerkerbedarf habe im dritten Geschäftsquartal angehalten, teilte die im SDax notierte Hornbach Holding am Donnerstag in Bornheim mit. Und auch die Besucherzahlen in den Do-it-yourself-Märkten (DIY) steigen. Doch gleichzeitig macht der Kostendruck dem Unternehmen weiter zu schaffen. So kletterte der Umsatz der Betreiberholding im dritten Geschäftsquartal zwar deutlich, das Ergebnis aber sank.

US-Speicherchiphersteller Micron will nach Verlusten Stellen streichen

BOISE - Nach hohen Verlusten zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres tritt der Halbleiterkonzern Micron Technologoy auf die Kostenbremse. So sollen Investitionen massiv zurückgefahren werden, wie der größte Speicherchiphersteller der USA am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Zudem will Micron zehn Prozent der zuletzt bestehenden 48 000 Stellen abbauen. Auch sollen Boni konzernweit gestrichen werden und die Gehälter im Management sinken. Ein Aktienrückkaufprogramm wurde ausgesetzt. Bereits im vergangenen Monat hatte der Konzern angekündigt, die Produktion um rund 20 Prozent zurückzufahren.

Rheinmetall und KMW wollen Puma-Panzer in 2 bis 3 Wochen instand setzen

BERLIN - Die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) wollen die defekten Schützenpanzer Puma in den kommenden zwei bis drei Wochen instand setzen. Das teilten die Unternehmen am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit. Ein Teil der Panzer wird demnach seit diesem Mittwoch unter anderem am Rheinmetall-Standort Unterlüß in Niedersachsen auf die genauen Schadensbilder untersucht. Fachkundiges Personal von KMW und Rheinmetall sei an die Bundeswehr-Standorte entsandt worden, an denen sich weitere Puma-Fahrzeuge befänden, hieß es.

EU-Nutzfahrzeugmarkt schwächelt weiter - Mehr Laster aber weniger Transporter

BRÜSSEL - Eine schwache Nachfrage nach kleinen Transportern hält den Nutzfahrzeugmarkt in der Europäischen Union weiter unter Druck. Während der Absatz neuer Laster im November weiter zulegte, gingen die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen insgesamt den 17. Monat in Folge zurück, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Demnach wurden im November insgesamt 141 903 Nutzfahrzeuge neu zugelassen, 0,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Allerdings war der Rückgang im Oktober mit 8,5 Prozent noch deutlich höher ausgefallen. Mit Blick auf die ersten elf Monate des Jahres steht ein Minus von 15,5 Prozent auf 1,46 Millionen Fahrzeuge zu Buche.

Frankreichs Datenschützer verhängen Millionenstrafe für Microsoft

PARIS - Wegen Verstößen gegen Gesetzesregelungen über Cookies soll Microsoft in Frankreich eine Millionenstrafe zahlen. Frankreichs Datenschutzbehörde CNIL verhängte ein Bußgeld von 60 Millionen Euro gegen den Softwarehersteller, wie die CNIL am Donnerstag in Paris mitteilte.

ROUNDUP: Wohnimmobilien erstmals seit Jahren günstiger als im Vorquartal

WIESBADEN - Trendwende auf dem Markt für Wohnimmobilien: Erstmals seit rund acht Jahren sind die Preise für Wohnungen und Häuser gegenüber einem Vorquartal wieder gesunken. Im Zeitraum Juli bis September waren sie im Schnitt 0,4 Prozent günstiger als im zweiten Vierteljahr dieses Jahres, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der letzten Rückgang gegenüber einem Vorquartal wurde demnach im vierten Quartal 2014 verzeichnet. Auch im Jahresvergleich machte sich die gedämpfte Nachfrage bemerkbar. Die Preise stiegen deutlich langsamer. Die Zeiten für Bau- und Immobilienwirtschaft werden nach jahrelangem Boom härter.

ROUNDUP: Großhändler Metro verkauft Indiengeschäft

DÜSSELDORF - Der Großhändler Metro veräußert sein in den vergangenen 19 Jahren aufgebautes Indiengeschäft an den einheimischen Handelsriesen Reliance. "Mit Metro Indien verkaufen wir ein wachsendes und profitables Großhandelsgeschäft zum richtigen Zeitpunkt", sagte Metro-Chef Steffen Greubel am Donnerstag. Die indische Handelsbranche sei geprägt von einer starken Konsolidierung und einem überproportionalen Wachstum im Online-Geschäft. Deshalb wären Greubel zufolge erhebliche Investitionen erforderlich, um das Geschäft weiter auszubauen.

Weitere Meldungen

