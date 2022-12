dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.12.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Nike steigert Umsatz kräftig - Hohe Rabatte lasten auf Profitabilität

BEAVERTON - Beim weltgrößten Sportartikelhersteller Nike laufen die Geschäfte trotz weltweiter Inflations- und Rezessionssorgen gut. Die Umsätze stiegen im zweiten Geschäftsquartal deutlich. Die Profitabilität wurde hingegen durch steigende Rabatte belastet, da der Konzern auf hohen Lagerbeständen sitzt. Die Erwartungen der Analysten übertraf Nike mit den am Dienstagabend vorgelegten Zahlen dennoch. Die Aktie stieg auf die Nachrichten hin in den USA nachbörslich um zwischenzeitlich 13 Prozent. Umsatz und Bruttomarge des US-Sportartikelherstellers hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Jefferies-Analyst Randal Konik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

ROUNDUP 2: Aurubis baut nach Gewinnsprung Geschäfte aus - neue Dividendenpolitik

HAMBURG - Der Kupfer- und Recyclingkonzern Aurubis will nach einer überraschend guten Jahresbilanz viel Geld in seinen Geschäftsausbau stecken. Der Aufsichtsrat habe ein Investitionspaket von rund 530 Millionen Euro beschlossen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mit. Den Aktionären winkt nun zwar eine rekordhohe Dividende, wegen der hohen Investitionen dürfte die Ausschüttung in den kommenden Jahren allerdings wieder niedriger ausfallen. Zudem rechnet die Unternehmensführung um Aurubis-Chef Roland Harings im noch jungen Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Gewinnrückgang. Das überrascht allerdings nicht.

Fedex mit Gewinneinbruch - Geschäftsausblick enttäuscht

MEMPHIS - Der Post-Konkurrent Fedex hat im jüngsten Geschäftsquartal trotz Sparmaßnahmen deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende November ging der Nettogewinn gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum von 1,0 Milliarden auf 788 Millionen US-Dollar zurück, wie Fedex am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse sanken um rund drei Prozent auf 22,8 Milliarden Dollar.

ROUNDUP 3: Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten

SAN FRANCISCO - Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten - allerdings erst, wenn ein Nachfolger gefunden ist. Der Eigentümer des Kurznachrichtendienstes twitterte am Dienstag (Ortszeit): "Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der blöd genug ist, den Job zu übernehmen! Danach werde ich nur noch die Software- und Server-Teams leiten."

EU-Kommission genehmigt deutsche Milliardenhilfen für Uniper

BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat deutsche Milliardenhilfen für den angeschlagenen Gasimporteur Uniper genehmigt. Der Bund darf das Unternehmen mit bis zu 34,5 Milliarden Euro unterstützen, wie die Wettbewerbshüter am Dienstagabend mitteilten. Mit der Genehmigung für die Staatshilfen zur weitgehenden Verstaatlichung des Energiekonzerns sind laut EU-Kommission eine Reihe von Verpflichtungen verknüpft.

ROUNDUP: Morphosys verliert Finanzvorstand - Nachfolgersuche läuft

PLANEGG/MÜNCHEN - Der Antikörperspezialist Morphosys muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Der aktuelle Amtsinhaber Sung Lee verlässt nach zwei Jahren aus persönlichen Gründen das Biotechunternehmen. Die Suche nach einem Nachfolger ist bereits eingeleitet. An der Börse kamen die Nachrichten am Mittwochmorgen nicht gut an, das Papier rutschte kurz nach dem Handelsauftakt um mehr als zwei Prozent auf 12,45 Euro ab. Der Personalwechsel sei zwar kein "neues Drama", sagte ein Händler, der Abgang des Finanzvorstands sei für ein Unternehmen in operativen Schwierigkeiten wie Morphosys aber auch keine Hilfe.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Bundesregierung lehnt Boni-Pläne der Lufthansa ab

-ROUNDUP/Lambrecht: Panzer-Test kurz vor Nato-Auftrag war richtig

-Vantage-Führung stützt Übernahmeangebot von Vodafone und Finanzinvestoren

-Telefonica Deutschland verlängert mit Finanzvorstand Rolle

-Habeck: Beihilferegeln der EU-Kommission zu Uniper mit Augenmaß

-H&M nimmt Justin-Bieber-Kollektion nach Kritik aus dem Verkauf

-Özdemir setzt auf mehr gesunde Mahlzeiten in Kantinen und Mensen

-ROUNDUP: Bundeskartellamt stellt Google-Prüfung zu Verlags-Urheberrecht ein

-Siemens liefert fahrerlose Metro für Sydney

-Chef der Bundesnetzagentur warnt vor Gasmangel im nächsten Winter

-EU-Kommission genehmigt Beihilfe für deutsche Ex-Gazprom-Tochter

-Uniper-Betriebsrat: Auflagen bedeuten 'harte Einschnitte'

-Noch einmal Förderrekord für Elektro-Autos

-ROUNDUP: Erstes Gas an LNG-Terminal Wilhelmshaven in Gasnetz eingespeist

-Designierter Handynetzbetreiber 1&1 findet neuen Ausbaupartner

-Verbraucherschützer fordern Vorgaben für Kosten von Basiskonten

-Cum-Ex-Architekt Hanno Berger will vor Bundesgerichtshof

-Bio-Supermarktkette Basic saniert sich im Schutzschirmverfahren

-Netflix: Fast 176 Millionen Haushalte streamten bislang 'Wednesday'

-Energiekosten lassen Ticketpreise im ÖPNV deutlich steigen

-Habeck sieht mehr Dynamik bei Ausbau von Windrädern

-Schweinebestand in Deutschland sinkt kräftig auf Tiefstand

-ROUNDUP: Bauarbeiten für Ostseetunnel gehen voran

-Ärger um Zugausfälle am Weihnachtswochenende in Frankreich

-Wirecard-Kronzeuge: Betrug begann lange vor 2015

-Ministerpräsident Günther für längeren Betrieb von Atomkraftwerken

-Habeck bekräftigt Atomausstieg Mitte April

-Berichte: FIFA überlegt WM im Drei-Jahres-Rhythmus

-Minister: Lauterbach soll Versorgungsmangel bei Medizin feststellen

-Netflix: 'Harry & Meghan' lief schon in fast 33 Millionen Haushalten

-Großbritannien: Weg frei für Flugzeugstart mit Trägerrakete an Bord

-Spritpreise steigen nach wochenlanger Talfahrt

-Forschungsministerin dringt auf Zulassung von CO2-Speichern im Boden

-ROUNDUP: Erster kommerzieller Flug europäischer Vega-C-Rakete gescheitert

-Einsatz von Antibiotika bei Masttieren weiter rückläufig°

