dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.12.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Klöckner baut Geschäft in Nordamerika mit Zukauf aus

DUISBURG - Der Stahlhändler Klöckner & Co will in Nordamerika expandieren und dafür die National Material of Mexico (NMM) übernehmen. Als Kaufpreis seien 340 Millionen US-Dollar (321 Mio Euro) auf einer barmittel- und schuldenfreien Basis vereinbart worden, teilte das Unternehmen am Montag in Duisburg mit. Die Transaktion soll sich dabei unmittelbar wertsteigernd für Klöckner auswirken.

EU-Kommission akzeptiert Amazon-Zusagen in Wettbewerbsverfahren

BRÜSSEL - Die Zusagen des weltgrößten Online-Händlers Amazon in einem EU-Verfahren um möglichen Missbrauch seiner Marktmacht sind nun rechtsverbindlich. Dem Unternehmen wurde unter anderem vorgeworfen, nicht-öffentliche Geschäftsdaten von unabhängigen Händlern systematisch für das eigene Einzelhandelsgeschäft zu nutzen. Amazon sicherte zu, dass etwa Daten besser vor der Nutzung durch Amazon geschützt werden sollen, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. Ein Amazon-Sprecher sagte: "Wir freuen uns, dass wir die Bedenken der Europäischen Kommission ausgeräumt und diese Fragen geklärt haben."

ROUNDUP: Pfeiffer Vacuum hebt erneut Umsatzprognose an - SDax-Spitze

ASSLAR - Die Geschäfte bei Pfeiffer Vacuum florieren weiter. Der Vakuumpumpen-Hersteller erhöhte deshalb kurz vor Ablauf des Geschäftsjahres ein weiteres Mal seine Prognosen. An der Börse zeigten sich die Anleger erfreut - die Aktie führte zuletzt mit einem Aufschlag von mehr als zwei Prozent den Kleinwerteindex SDax an, der leicht nachgab.

Lambrecht droht Industrie mit Ende des Schützenpanzers Puma

BERLIN - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Industrie zur schnellen Behebung der Pannen beim Schützenpanzer Puma aufgefordert und andernfalls mit einer Ausmusterung des Gefechtsfahrzeugs gedroht. Im ZDF-"heute journal" sagte sie am Montagabend: "Wir können uns nicht immer von einer Instandsetzung zur anderen hangeln, wir brauchen verlässliche Lösungen oder die Entscheidung, nicht mehr länger auf den Puma zu setzen." Die Instandsetzung des Schützenpanzers müsse sehr schnell gehen. "Da erwarte ich keine Zusagen innerhalb vieler Wochen, sondern innerhalb weniger."

Volkswagen wechselt Einkaufsvorstand aus - Große-Loheide übernimmt

WOLFSBURG - Beim Autobauer Volkswagen dreht sich erneut das Personalkarussell. Das Unternehmen stellt laut einer Mitteilung vom Dienstag seinen Einkauf auf Konzernebene sowie bei den Marken Volkswagen Pkw und MAN Truck & Bus neu auf. Mit dem Umbau will der Dax-Konzern den Einkauf in "anhaltend volatilen Zeiten" stärken.

Brenntag-Aktionär Primestone Capital stellt sich gegen Univar-Übernahme

LONDON/ESSEN - Der Brenntag-Aktionär Primestone Capital spricht sich gegen eine Übernahme des US-Rivalen Univar Solutions durch den Chemikalienhändler Brenntag aus. In einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben an das Management und den Aufsichtsrat des Dax -Konzerns forderte die Investmentgesellschaft, die zwei Prozent an Brenntag hält, die "sofortige Beendigung" der Gespräche mit Univar. Brenntag wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu den Forderungen äußern.

Raytheon Technologies verkauft deutsche Tochter Anschütz

KIEL - Das Kieler Traditionsunternehmen Anschütz steht vor einem Wechsel vom US-Konzern Raytheon Technologies in deutsche Hand. Die Kieler DMB Dr. Dieter Murmann Beteiligungsgesellschaft mbH hat mit Raytheon eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach sie die Raytheon Anschütz GmbH inklusive Tochtergesellschaften und Niederlassungen erwerben wird. Dies geht aus einer gemeinsamen Mitteilung hervor. Zunächst hatten die "Kieler Nachrichten" darüber berichtet.

Douglas wächst auch in der Konsumflaute

DÜSSELDORF - Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas hat trotz gedämpfter Konsumlaune zugelegt. Der Konzern steigerte seinen Umsatz im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 um 17 Prozent auf 3,65 Milliarden Euro, wie er am Dienstag mitteilte. Auch in das neue Geschäftsjahr sei der Konzern gut gestartet. Finanzvorstand Mark Langer betonte, die Rückkehr des gesellschaftlichen Lebens nach der Lockerung der Corona-Einschränkungen habe dem Konzern Rückenwind gegeben: "Weniger Masken bedeuten mehr Make-up und mehr Lippenstifte."

