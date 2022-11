dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.11.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Siemens Energy sieht weiteres Übergangsjahr - Windkraft im Fokus

MÜNCHEN - Hohe Verluste bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa sowie Belastungen im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland haben den Energietechnikkonzern Siemens Energy im vergangenen Jahr tiefer in die roten Zahlen rutschen lassen. Daher sollen Aktionäre keine Dividende erhalten, nachdem es zuvor noch 10 Cent je Aktie gegeben hatte. Für das neue Geschäftsjahr erwartet das Management um Konzernchef Christian Bruch eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung, auch wenn unter dem Strich weiter ein Verlust stehen dürfte. Schwarze Zahlen sieht Bruch erst im darauffolgenden Geschäftsjahr.

Mercedes-Benz senkt in China Preise für wichtige Elektro-Modelle - Aktie fällt

PEKING/STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz kommt auf dem bedeutenden chinesischen Markt bei den Preisen einiger wichtiger Modelle unter Druck. Für die reinen Elektromodelle EQE und EQS senkte der Hersteller die Verkaufspreise teils deutlich. Ein Unternehmenssprecher bestätigte entsprechende Berichte am Mittwoch. Mercedes beobachte "dynamische Entwicklungen am Markt kontinuierlich", darunter auch die Konkurrenten im Luxus-Segment. Darauf aufbauend habe das Unternehmen einige vollelektrische Modelle "am Markt neu positioniert". Die Margen der batterieelektrischen Top-Modelle in China würden aber auf einem gesunden Niveau bleiben. Die weltweite Nachfrage nach Mercedes-Pkw bleibe robust, auch in China.

ROUNDUP: Milliardengewinne der Ölkonzerne treiben Dividenden in die Höhe

LONDON - Die Milliardeneinnahmen der Ölkonzerne lassen die Gewinne ihrer Aktionäre sprudeln. Weltweit hätten Ölproduzenten im dritten Quartal Dividenden in Höhe von 46,4 Milliarden US-Dollar (44,7 Mrd Euro) ausgezahlt, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch aus einer Studie der Londoner Investmentgesellschaft Janus Henderson. Das sei ein Plus von mehr als drei Vierteln im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

ROUNDUP: Rheinmetall plant dank Rüstungsboom 2025 deutlich mehr Geschäft ein

DÜSSELDORF/WIEN - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich wegen der Aufrüstung in vielen Nato-Staaten für die mittlere Frist höhere Finanzziele gesteckt. 2025 soll sich der Umsatz gegenüber dem Jahr 2021 nahezu verdoppelt haben, wie der MDax-Konzern am Mittwoch anlässlich einer Investorenveranstaltung in Wien mitteilte. Auch bei der Profitabilität dürfte es Aufschwung geben, sodass sich auch Nettogewinn und Dividende in etwa verdoppeln dürften. Die in den vergangenen Tagen nach einem Rücksetzer wieder stark gestiegene Aktie legte leicht zu.

ROUNDUP: Grand City Properties profitiert von höheren Mieteinnahmen

LUXEMBURG - Eine starke Nachfrage nach Mietwohnungen hat den Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties in den ersten neun Monaten angetrieben. "Das Mietwachstum und die Vermietungsdynamik setzten sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 fort", sagte Unternehmenschef Refael Zamir am Mittwoch laut Mitteilung. Dies habe zu einem Leerstand auf einem historischen Tiefstand von 4,4 Prozent geführt. Zudem müsse das Unternehmen kurzfristig keine Schulden zurückzahlen. Dies gebe Grand City Properties viel Flexibilität, um das aktuelle Umfeld zu meistern und die Jahresziele zu erreichen.

ROUNDUP: Dermapharm steigert Umsatz - weniger Gewinn wegen Abschreibungen

GRÜNWALD - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Produkten zur Immunstärkung und der Corona-Impfstoffproduktion in Kooperation mit Biontech . Weil auch die anderen Geschäftsbereiche gut laufen, sieht Konzernchef Hans-Georg Feldmeier sein Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen. Unter dem Strich brach der Nettogewinn in den neun Monaten bis Ende September wegen Abschreibungen zwar ein, die Dermapharm-Aktie stieg kurz nach Handelsbeginn aber um mehr als zwei Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte September.

Elektroindustrie steigert Exporte im September kräftig

FRANKFURT - Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat ihre Exporte trotz schwächelnder Konjunktur und Ukraine-Krieg deutlich gesteigert. Im September wuchsen die Ausfuhren verglichen mit dem Vorjahresmonat um 11,7 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Vor allem die Exporte in die USA legten kräftig zu. "Angesichts des herausfordernden makroökonomischen Umfelds präsentieren sich die Branchenausfuhren damit bislang nach wie vor robust", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann.

Zurich setzt sich für die kommenden Jahre ehrgeizige Finanzziele

ZÜRICH - Die Zurich -Gruppe ist auf Kurs, um das noch bis zum Jahresende laufende Strategieprogramm mit Erfolg abzuschließen und setzt sich nun für die kommenden drei Jahre neue Ziele. Der Versicherer will auch weiterhin profitabel wachsen und den Aktionärinnen und Aktionären weiter hohe Dividenden bezahlen, wie Zurich am Mittwoch im Vorfeld des Investorentreffens mitteilte. Ein neues Ziel ist, dass die Schweizer Gruppe in den nächsten drei Jahren mit der zum Betriebsgewinn (BOP) berechneten Eigenkapitalrendite Werte von 20 Prozent und mehr erreichen will. Zum Vergleich: Im zu Ende gehenden Programm liegt dieses Ziel bei mindestens 14 Prozent.

Weitere Meldungen

-Musk: Abo-Verifizierung kommt erst am 29. November wieder

-Roche erhält US-Zulassung für Test zum Nachweis von Affenpockenvirus

-Kreise: Novartis erwägt Verkauf von zwei Geschäftsbereichen

-Datenbank-Anbieter Exasol hält an gesenktem Umsatzziel fest

-Mövenpick verkauft Marché International nach Frankreich

-BVI: Fondsbranche muss im Sommer Abflüsse im Neugeschäft verkraften

-Verkauf des insolventen Flughafens Hahn verzögert sich weiter

-BKA-Präsident warnt vor mehr Cyberkriminalität durch Ukraine-Krieg

-Geschäfte von Curevac weiter von Fehlschlag bei Impfstoff beeinflusst

-Tausende Metaller erhöhen mit Warnstreik Druck auf Arbeitgeber

-Compleo rutscht tiefer in die Verlustzone - Unternehmen will Kosten senken

-Kauf von Fernsehern: Weniger Neuanschaffungen zur WM als bisher

-Netflix: 'Im Westen nichts Neues' in Top 5 der nicht-englischen Filme

-Hedgefonds fordert Job-Abbau bei Google-Mutter Alphabet

-ROUNDUP: Deutsche Hafenwirtschaft beklagt zu geringes Planungstempo

-BGH bestätigt Schadenersatz-Anspruch gegen Pfando wegen Wucher

-Ryanair hat noch keinen kompletten Sommerflugplan 2023 für Hahn

-Ringtausch: Rheinmetall liefert überholte Leopard-Panzer an Slowakei

-Tourismusverband: Branche in Deutschland zukunftssicher aufstellen

-Allianz pro Schiene fordert bundesweites Fahrrad-Ticket

-Holperstart von Go-Ahead bei Übernahme des schwäbischen Bahnnetzes

-ROUNDUP 2: Verspätet zurück zum Mond: Erster 'Artemis'-Flug der Nasa gestartet

-Mediziner: 'Wenn das 1,5-Grad-Ziel stirbt, sterben unsere Patienten'

-TV-Quoten: Viel Interesse an News nach Raketeneinschlag in Polen

-ROUNDUP: Tier-Heilpraktikerinnen klagen erfolgreich gegen Behandlungsverbot°

