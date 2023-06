dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.06.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Softwarekonzern Adobe hebt Ausblick an - Megatrend KI im Fokus

SAN JOSE - Der US-Softwareanbieter Adobe rechnet nach einem starken zweiten Geschäftsquartal mit mehr Umsatz und Gewinn auf Jahressicht. Dank der hohen Nachfrage sollen es nun im Gesamtjahr in der Mitte der Spanne 19,3 Milliarden statt bisher 19,2 Milliarden US-Dollar Umsatz werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in San Jose mit. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie dürfte bis zu 15,75 Dollar betragen, 15 Cent mehr als noch zuletzt gedacht. Analysten und Börse reagierten positiv. Die Kommentare der Branchenexperten drehten sich dabei vorwiegend um Adobes Potenzial, vom Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) profitieren zu können. Die Aktie legte am Freitag im vorbörslichen US-Handel gut drei Prozent zu.

VW-Gruppe wird auch im Mai mehr Neuwagen los

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern hat im Mai erneut mehr Autos verkaufen können als noch vor einem Jahr. Nach Angaben vom Freitag lieferten die Marken der größten europäischen Fahrzeuggruppe in dem Frühlingsmonat weltweit 763 800 Wagen aus. Dies entsprach einer Steigerung um insgesamt 16 Prozent gegenüber dem Mai 2022, wie die Wolfsburger weiter mitteilten. VW konnte damit den Trend einer solideren Absatzentwicklung fortsetzen. Bis zum Winter hatten zuvor Versorgungsengpässe bei Elektronik-Bauteilen, konjunkturelle Risiken und Spätfolgen der Corona-Krise das Geschäft deutlich gebremst. Im April betrug der Zuwachs dann jedoch schon wieder knapp 40 Prozent.

ROUNDUP 2: Chip-Riese Intel investiert 4,2 Milliarden Euro in Breslau

BRESLAU - Der weltgrößte Chipkonzern Intel will im polnischen Breslau (Wroclaw) eine große Chipfabrik bauen, in der Mikroprozessoren montiert und getestet werden. Das kündigte Konzern-Chef Pat Gelsinger am Freitag in der Stadt an. Gelsinger bezifferte das Investitionsvolumen auf umgerechnet 4,2 Milliarden Euro. In der Anlage selbst sollen bis zum Jahr 2027 rund 2000 hoch qualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Intel erwartet außerdem, dass indirekt mehrere Tausend weitere Jobs geschaffen werden, zusätzlich zu eventuellen Neueinstellungen bei Zulieferern.

Scholz trifft Intel-Chef - Verhandlung über höhere Hilfen

MAGDEBURG/BERLIN - Bundeskanzler Olaf Scholz trifft am Montag den Chef des US-Chipherstellers Intel , Pat Gelsinger. Das Unternehmen verhandelt derzeit mit der Bundesregierung über höhere Finanzhilfen bei seiner geplanten Ansiedlung mehrerer Fabriken in Sachsen-Anhalt. Berichte über eine grundsätzliche Einigung bestätigte die Bundesregierung am Freitag nicht. Man sei optimistisch, dass die Ansiedlung einer solchen Schlüsseltechnologie gelinge. Aus Regierungskreisen hieß es zudem, Deutschland solle als Mikroelektronik-Standort gestärkt werden. "Natürlich muss der Rahmen hierfür passen, auch was die Förderhöhe betrifft." Die Gespräche liefen noch.

VW-Maschinenbauer MAN Energy Solutions will deutlich zulegen

FRANKFURT/AUGSBURG - Der zum Volkswagen -Konzern gehörende Schiffsmotorenbauer MAN Energy Solutions plant bis 2030 einen großen Wachstumssprung. "Bis Ende des Jahrzehnts können wir uns in Richtung 10 Milliarden Euro bewegen", gab Chef Uwe Lauber im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagausgabe) die Marschroute für den Umsatz des Maschinenbauers aus. Vergangenes Jahr hatten die Augsburger knapp 3,6 Milliarden Euro Erlös erzielt. Ein ehemals im Raum stehender Börsengang ist aktuell vom Tisch, wie der Aufsichtsratschef von MAN ES und VW -Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian dem Blatt sagte. "Wir haben eine Strategie, die auf Wachstum getrimmt ist, und die wir finanziell aus eigener Kraft stemmen können", sagte Lauber.

Swiss Re strebt im Nichtleben- und Lebengeschäft Ergebnisverbesserungen an

ZÜRICH - Der Rückversicherer Swiss Re sieht sich für die Zukunft gerüstet. Insbesondere im Nichtlebengeschäft P&C Re sind die Tarife für Rückversicherungsdeckung zuletzt in die Höhe geklettert. "Und steigende Preise dürften auch die kommenden Vertragserneuerungsrunden prägen", sagte der Chef P&C Re, Urs Bärtschi, am Donnerstag im Rahmen eines Mediengesprächs.

EU-Kommission: 5G-Netze besser vor Risikoanbietern schützen

BRÜSSEL - Die EU-Kommission fordert die EU-Länder auf, ihre 5G-Mobilfunknetze gegen aus ihrer Sicht risikobehaftete Anbieter wie die chinesischen Unternehmen Huawei oder ZTE besser zu schützen. Es sei der EU gelungen, die Abhängigkeiten in anderen Sektoren wie dem Energiesektor in Rekordzeit zu verringern, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Donnerstag in Brüssel. "Bei 5G sollte es nicht anders sein: Wir können es uns nicht leisten, kritische Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten, die zu einer "Waffe" gegen unsere Interessen werden könnten."

Tesla setzt weniger Leiharbeiter ein - Produktionsziel bleibt

GRÜNHEIDE - Der US-Elektroautohersteller Tesla setzt in seiner Fabrik in Grünheide trotz unveränderter Produktionsziele weniger Leiharbeiter ein und hat Sonderschichten gestrichen. "Die Gigafactory Berlin-Brandenburg befindet sich weiterhin erfolgreich im Hochlauf", teilte das Unternehmen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Beim Hochlauf seien wie branchenüblich Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer eingesetzt worden. "Diese Dienstleistung wird zukünftig weiterhin benötigt, jedoch in einem geringeren Umfang." Eine Größenordnung gab das Unternehmen nicht an. Tesla werde aber auch weiterhin mit einer großen Anzahl Leiharbeiter weiterarbeiten. "Business Insider" hatte am Donnerstag über Tesla berichtet.

Weitere Meldungen

-Baugenehmigungen brechen im April um fast ein Drittel ein

-AIR SHOW: Flugzeugbauer in Le Bourget zwischen Teilemangel und Klimastress

-Deutsche Robotikbranche erwartet Umsatzrekord - China holt auf

-Lufthansa legt Piloten neues Gehaltsangebot vor

-ROUNDUP: Tarifstreit im Einzelhandel spitzt sich zu

-ROUNDUP/Ifo: Wohnungsbau schrumpft in kommenden Jahren stark

-Vor Besuch von US-Außenminister: Xi Jinping empfängt Bill Gates

-Virgin Galactic will mit kommerziellem Flugbetrieb ins All starten

-Betriebsratswahl bei Porsche beschäftigt weiter das Gericht

-ROUNDUP: Der Stromplan der Bundesnetzagentur - Verbraucher können Geld sparen

-Geywitz sieht 'großen Veränderungsbedarf' bei Indexmiete

-Tarifverhandlungen bei der Bahn fortgesetzt

-Flugsicherung: Wenig Verspätungen durch Luftwaffenübung 'Air Defender'

-Russlands Präsident Putin kritisiert Kohlekraftwerke in Europa

-ROUNDUP/EU 'zutiefst besorgt': Mehr Drogen, mehr Tote, mehr Gewalt

-ROUNDUP: Pflegereform kommt - mit Entlastungen und höheren Beiträgen

-Gesetzentwurf: Mehr Spielraum für Kommunen bei Verkehrsplanung

-Schwerin scheitert im Bundesrat mit Vorstoß zu Rügener LNG-Terminal

-Weniger Umsatz im Gastgewerbe - Vorkrisenniveau deutlich verfehlt

-Roche erhält von FDA Zulassung für Krebsmittel Columvi

-VDA-Präsidentin: Hälfte der E-Autos kommt aus Ostdeutschland

-Glücksspielbehörde geht gegen Sportwettenanbieter vor

-Deutschland liefert 64 weitere Patriot-Raketen an Ukraine

-ROUNDUP: Staatliches Tierhaltungslogo für Fleisch kommt an den Start

-Einzelhandel droht Verdi mit Schadenersatzklagen wegen Warnstreiks

-Neue Schalter sollen Gepäckabgabe am Flughafen Frankfurt verkürzen°

