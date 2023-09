dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.09.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: EU leitet Untersuchung wegen chinesischer E-Auto-Subventionen ein

STRASSBURG - Die EU nimmt die staatliche Förderung für chinesische Elektroautos ins Visier. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Mittwoch eine sogenannte Antisubventionsuntersuchung gegen Fahrzeuge aus China an.

ROUNDUP: Auto1 senkt wie von Experten erwartet auch Umsatzprognose - Aktie fällt

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat nach der Senkung der Absatzprognose Anfang August nun auch das Erlösziel nach unten geschraubt. Aufgrund gesunkener durchschnittlicher Verkaufspreise wird der Umsatz im laufenden Jahr niedriger ausfallen als 2022, wie aus dem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Halbjahresbericht hervorgeht. Bislang hatte Auto1 mit einem Erlös auf dem Vorjahresniveau von rund 6,5 Milliarden Euro gerechnet. Für die von Bloomberg befragten Experten kam die reduzierte Umsatzprognose allerdings nicht überraschend. Sie hatten zuletzt für das laufende Jahr im Schnitt einen Umsatz von knapp 5,9 Milliarden Euro auf dem Zettel.

ROUNDUP 3: Container-Reederei MSC will bei der Hamburger HHLA einsteigen

HAMBURG - Die weltweit größte Containerreederei MSC will beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA einsteigen. Der in Genf ansässige Konzern und die Hansestadt hätten einen verbindlichen Vorvertrag zur Gründung einer strategischen Partnerschaft unterzeichnet, teilten der Senat und das Unternehmen am Mittwoch mit. Derzeit hält die Stadt Hamburg rund 69 Prozent an der börsennotierten HHLA. Diese soll künftig in einem Joint Venture geführt werden, wobei die Stadt 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent der Anteile halten.

ROUNDUP: Apples schwieriger Abschied vom Lightning-Ladekabel

CUPERTINO - Apple nimmt Abschied von seinem hauseigenen Ladekabel-Format Lightning und wechselt mit dem neuen iPhone 15 zum Standard USB-C. Bei der Einführung vor elf Jahren war Lightning ein großer Fortschritt, weil Anwender nicht mehr darauf achten mussten, wie herum man den Stecker einführt. Doch zuletzt entwickelte sich Lightning zu einem politischen Zankapfel.

Ende als Trikotsponsor von Manchester: Teamviewer spart

GÖPPINGEN/MANCHESTER - Das Ende als Hauptsponsor des Fußballclubs Manchester United ab nächster Saison (2024/25) wird sich positiv auf die Profitabilität des Softwareanbieters Teamviewer auswirken. Der positive Einfluss auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werde sich 2024 auf rund 17,5 Millionen Euro belaufen und 2025 auf etwa 35 Millionen Euro, teilte Teamviewer am Mittwochmorgen in Göppingen mit. Der Rest der eingesparten Summe soll in andere Marken- und Marketingmaßnahmen investiert werden. Am Dienstag war bekannt geworden, dass Qualcomm ab der Saison 2024/25 neuer Haupttrikotsponsor von Manchester United wird.

T-Mobile US will Frequenzen von Comcast für bis zu 3,3 Milliarden kaufen

BELLEVUE - Die Telekom-Tochter T-Mobile US will Funkfrequenzen von Comcast in den USA für 1,2 bis 3,3 Milliarden US-Dollar kaufen. Dabei gehe es um 600-Megahertz-Frequenzen, teilte der Konzern am Dienstag in Bellevue mit. Ein Abschluss sei vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung voraussichtlich im ersten Halbjahr 2028 zu erwarten.

BP-Chef Looney tritt mit sofortiger Wirkung zurück

LONDON - BP -Chef Bernard Looney tritt wegen früherer Beziehungen zu Kollegen mit sofortiger Wirkung zurück. Übergangsweise werde Finanzchef Murray Auchincloss den Vorstandsvorsitz übernehmen, teilte der Ölkonzern am Dienstag in London mit. Zuvor hatte die "Financial Times" über den bevorstehenden Abgang berichtet.

Zara-Mutter Inditex verdient deutlich mehr - Guter Start in Herbst-Winter-Saison

ARTEIXO - Der Bekleidungskonzern Inditex reiht sich in die Riege europäischer Modemarken mit gut laufenden Geschäften ein. Die Frühjahr-Sommer-Kollektionen seien sehr gut bei den Kunden angekommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. Umsatz und operativer Gewinn des Unternehmens, zu dem Marken wie Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius und Zara gehören, stiegen im ersten Geschäftshalbjahr (bis Ende Juli) kräftig. Und auch mit dem Start in die zweite Jahreshälfte ist das Management zufrieden. Die Aktien gaben am Vormittag in einem schwächelnden Gesamtmarkt um gut ein Prozent nach, nachdem sie tags zuvor auf das höchste Niveau seit 2017 gestiegen waren. 2023 haben sie bereits um mehr als 40 Prozent zugelegt.

ROUNDUP: Netzagentur will auf milliardenschwere Mobilfunk-Auktion verzichten

BONN - Die Bundesnetzagentur will auf eine milliardenschwere Mobilfunk-Auktion verzichten. Stattdessen sollen die Netzbetreiber Deutsche Telekom , Vodafone und Telefónica (O2) bestimmte Frequenzen fünf Jahre lang weiternutzen dürfen, wie die Regulierungsbehörde am Mittwoch mitteilte. Dafür würden die Firmen relativ geringe Gebühren zahlen. Die letzte Frequenzauktion 2019 hatte dem Staat rund 6,6 Milliarden Euro eingebracht.

Hohe Spritkosten und Lohnerhöhung: American Airlines vorsichtiger für Gewinn

FORT WORTH - Die US-Fluggesellschaft American Airlines blickt wegen höherer Treibstoff- und Lohnkosten vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung. Die weiterhin starke Flugnachfrage kann das nicht ausgleichen. Der Konzern stellt nun für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,20 bis 0,30 US-Dollar (bis zu 0,28 Euro) in Aussicht, statt den bisher avisierten rund 0,85 bis 0,95 Dollar, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Mittwoch hervorgeht. 0,23 Dollar der Senkung gingen auf Kosten im Zusammenhang mit der Einigung auf einen neuen Tarifvertrag mit der Pilotengewerkschaft Allied Pilots Association zurück, der Rest beruhe auf dem Kerosinpreisanstieg. Die Aktien fielen im vorbörslichen US-Handel um gut drei Prozent.

EU-Kommission will Windkraftpaket vorlegen

STRASSBURG - Die EU-Kommission will die Windkraft in Europa weiter vorantreiben und Genehmigungsverfahren stärker beschleunigen. Die Brüsseler Behörde werde ein Paket für die Windkraft in Europa vorlegen und dabei eng mit der Industrie und den Mitgliedsstaaten zusammenarbeiten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer jährlichen Rede zur Lage der EU am Mittwoch in Straßburg. Die Windindustrie stehe derzeit vor einer einzigartigen Kombination von Herausforderungen. "Wir werden die Auktionssysteme in der gesamten EU verbessern. Wir werden uns auf Kompetenzen, den Zugang zu Finanzmitteln und stabile Lieferketten konzentrieren", sagte von der Leyen.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Sorge vor Jobabbau bei VW in Zwickau - Betriebsversammlung geplant

-Minister geht nicht von Übernahme der PCK-Raffinerie durch Bund aus

-ROUNDUP 2: Französische Aufseher drohen Rückruf des iPhone 12 an

-EU-Kommission plant Dialoge mit Industrie zu grüner Wirtschaft

-Export deutscher Motoren für indische Kampfpanzer genehmigt

-ROUNDUP: Kabinett bringt Online-Atlas für Kliniken auf den Weg

-ROUNDUP: Umweltverbände fordern mehr Kooperation der Häfen

-Weitere 20 Schützenpanzer Marder in der Ukraine

-Libyen nimmt nach Unwetter-Katastrophe Öl-Exporte wieder auf

-Auch Postbank unterstützt schließlich Apple Pay

-ROUNDUP/Rauchfrei, aber nicht tabakfrei: Zigarettenkonzerne setzen auf Sticks

-ROUNDUP/Von Abstellzonen bis Verbot: E-Scooter haben schlechten Ruf

-Vorstände treten bei Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo ab

-Hapag-Lloyd reagiert zurückhaltend auf MSC-Einstieg bei der HHLA

-Südzucker-Finanzvorstand geht 2024 in den Ruhestand - Nachfolgersuche

-Streik der Fluglotsen in Frankreich am Freitag abgewendet

-EU-Untersuchung: Experte warnt vor Risiken für deutsche Autoindustrie

-Bosch-Chef fordert von Regierung mehr Einsatz bei Abgasnorm Euro 7

-Spartickets der Bahn nur noch gegen Handynummer oder Mail-Adresse

-Ultraschnelles Laden: Aral will Anzahl der Ladepunkte verzehnfachen

-IPO/ROUNDUP 2: Birkenstock vor Börsengang in New York°

