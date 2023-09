dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.09.2023 - 15.15 Uhr

Oracle mit langsamerem Cloud-Wachstum - Aktie nachbörslich unter Druck

AUSTIN - Das Wachstum des Cloud-Geschäfts beim Software-Konzern Oracle hat sich im vergangenen Quartal verlangsamt. Der Cloud-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar. Im Vierteljahr davor hatte es noch einen Zuwachs von mehr als 50 Prozent gegeben. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel am Dienstag zeitweise mehr als fünf Prozent.

Pistorius: Bund prüft Einstieg bei Thyssenkrupp Marine Systems

KIEL - Die Bundesregierung erwägt einen Einstieg bei der Kieler U-Boot-Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). "Wir überlegen das", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag am Rande eines Besuchs in Kiel. Die Bundesregierung prüfe einen Einstieg, diese Überlegungen seien allerdings noch nicht abgeschlossen. Das werde mindestens bis Ende des Jahres dauern. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Erwägungen des Bundes berichtet.

ROUNDUP: Neue iPhones von Apple erwartet

CUPERTINO - Von Apple wird am Dienstag (ab 19.00 Uhr) die Vorstellung der nächsten iPhone-Modelle erwartet. Der Konzern lädt zu einer Neuheiten-Präsentation an seinem Firmensitz in Cupertino im US-Bundesstaat Kalifornien. Bei den September-Veranstaltungen wird traditionell auch die nächste Generation der Computer-Uhr Apple Watch vorgestellt. Apple selbst hält sich meist bis zum Schluss bedeckt dazu, was zu erwarten ist.

IPO/ROUNDUP: Antriebsspezialist Renk will bis Ende des Jahres an die Börse

AUGSBURG - Der Antriebsspezialist Renk plant den Gang an die Börse. Die Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) solle beantragt werden, teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen in Augsburg mit. Voraussichtlich bis Ende des Jahres soll der Börsengang abgeschlossen sein. Geplant ist ein öffentliches Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen bei institutionellen Anlegern in anderen Ländern. Finanzchef Christian Schulz verspricht sich vom Börsengang Zugang zu zusätzlichen Finanzierungsinstrumenten für das Wachstum.

Primark-Mutter AB Foods blickt zuversichtlich auf kommende Monate

LONDON - Gut laufende Zucker-Geschäfte und Einzelhandelsumsätze dürften beim Primark -Mutterkonzern AB Foods in den nächsten Monaten für kräftige Gewinne sorgen. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds werde sich die operative Marge stark erholen, teilte Associated British Foods am Dienstag in London mit. Zudem falle das am 16. September endende Geschäftsjahr 2022/2023 wohl etwas besser aus als erwartet. Das Management verwies auf steigende Umsätze mit Lebensmitteln und Bekleidung, vor allem dank gestiegener Absatzpreise. Aber auch der schwächere Dollar und niedrigere Frachtkosten geben Rückenwind.

Versicherer: Gut 1,5 Milliarden Unwetterschäden im August

BERLIN/MÜNCHEN - Die Unwetter im August haben deutschlandweit Versicherungsschäden von rund 1,5 Milliarden Euro angerichtet. Allein bei den Unwettern Ende August summierten sich die Schäden auf gut 900 Millionen Euro, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag in Berlin mit.

Weitere Meldungen

-Trotz Wachstums: Deutschland hinkt beim digitalen Bezahlen hinterher

-Prozess zu Wettbewerbsklage der US-Regierung gegen Google startet

-Energiekonzern Total verlängert Spritpreisdeckel in Frankreich

-Havarie im Kraftwerk Jänschwalde - Zwei Blöcke abgeschaltet

-ROUNDUP: Wirtschaftsministerium sieht Fortschritte bei Start-up-Strategie

-ROUNDUP/Verband: Fischereibranche steckt weiter in der Krise

-Warenwert bei Luftfracht steigt weiter

-Sparkassenverband: Mittelstand finanziell solide aufgestellt

-ROUNDUP: Neue U-Boote für Deutschland und Norwegen aus Kiel°

