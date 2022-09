dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.09.2022 - 15.15 Uhr

Energiekrise: Britische Regierung friert Gas- und Strompreise ein

LONDON - Liz Truss zieht die Notbremse bei Energiepreisen: Die neue britische Premierministerin will die Gas- und Strompreise bei 2500 Pfund (rund 2800 Euro) pro Jahr für einen durchschnittlichen Haushalt einfrieren. Das sagte die konservative Politikern am Donnerstag im Unterhaus in London.

ROUNDUP 2/Neue iPhones von Apple: Notfall-SMS per Satellit - und höhere Preise

CUPERTINO - Apple verpasst seinen neuen iPhones vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft gleich mehrere Neuerungen - tischt europäischen Käufern mit dem starken Dollar aber zum Teil saftige Preissteigerungen auf.

ROUNDUP: Commerzbank peilt trotz Rezessionssorgen Milliardengewinn an

FRANKFURT - Die Commerzbank glaubt trotz eines drohenden Wirtschaftsabschwungs an einen Milliardengewinn 2022 und kann weiterhin auf den Staat als starken Ankeraktionär bauen. "Die Bundesregierung ist sehr zufrieden mit der Entwicklung der Commerzbank", sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag bei einer Bankentagung. "Wir haben keinerlei gesetzliche oder sonstige Verpflichtung, schnelle Entscheidungen zur Commerzbank zu treffen, sondern wir wollen eine gute Entwicklung dieser Bank am Finanzplatz Deutschland, weil wir ihre wichtige Rolle kennen."

Lindner: Kein schneller Ausstieg des Staates bei Commerzbank

FRANKFURT - Bundesfinanzminister Christian Lindner strebt keinen schnellen Verkauf des Staatsanteils an der Commerzbank an. "Die Bundesregierung ist sehr zufrieden mit der Entwicklung der Commerzbank", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag bei der "Handelsblatt"-Bankentagung in Frankfurt. "Wir haben keinerlei gesetzliche oder sonstige Verpflichtung, schnelle Entscheidungen zur Commerzbank zu treffen, sondern wir wollen eine gute Entwicklung dieser Bank am Finanzplatz Deutschland, weil wir ihre wichtige Rolle kennen", sagte Lindner. "Insofern ist heute kein Anlass für irgendwelche Spekulationen."

Bericht: Thyssenkrupp könnte IPO der Wasserstofftochter bald starten

LONDON - Der Industriekonzern Thyssenkrupp könnte laut einem Bericht des Fachportals "Dealreporter" die zuletzt auf Eis gelegten Pläne für einen Börsengang der Wasserstofftochter Nucera bald wieder aufleben lassen. Bereits in der kommenden Woche könnte das Unternehmen den formellen Prozess eines Börsengangs einleiten, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten "Dealreporter"-Bericht.

Autobauer verkaufen im August deutlich mehr Autos in China - PCA-Daten

PEKING - Der Automarkt in China hat sich auch dank einer hohen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im August weiter kräftig erholt. Insgesamt gingen in dem für deutsche Autobauer äußerst wichtigem Land rund 1,9 Millionen Fahrzeuge an Verbraucher und damit 28,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband PCA am Donnerstag in Peking mitteilte. Besonders stark stieg die Zahl der verkauften Elektrofahrzeuge, die mit 529 000 Einheiten mehr als doppelt so groß ausfiel wie noch vor einem Jahr.

Personalabbau im deutschen Bankgewerbe wieder beschleunigt

FRANKFURT/BERLIN - Das Tempo beim Personalabbau in Deutschlands Banken hat sich im vergangenen Jahr wieder erhöht. 540 950 Beschäftigte zählte die Branche über alle Bankengruppen hinweg zum Jahresende 2021, wie der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) am Donnerstag mitteilte. Das seien 2,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

^

Weitere Meldungen

-Mercedes-Benz und Rivian wollen bei E-Transportern kooperieren

-United Airlines erhöht Umsatz- und Margenziel für das dritte Quartal

-Inflation und trübe Konsumstimmung: AB Foods rechnet mit Gewinnrückgang

-ROUNDUP: Gewinnabschöpfung bei Stromerzeugern: Ökostrom-Branche ist skeptisch

-Studie: EU produzierte diesen Sommer so viel Solarstrom wie noch nie

-Insolvenzverwalter fordert von Ex-Chefs von Solarworld Geld zurück

-Autozulieferer Dr. Schneider meldet Insolvenz an - 2000 Mitarbeiter betroffen

-Immer weniger Gasheizungen in neuen Wohngebäuden

-Gesundheitsminister Lauterbach plant Hilfspaket für Kliniken

-Finanzminister Lindner erteilt europäischer Einlagensicherung Absage

-Spanien diskutiert über umstrittene Deckelung der Lebensmittelpreise

-Homeoffice in der Ferne: 800 Tui-Mitarbeiter auf Zeit im Ausland

-'Es ist fünf vor zwölf': Auto-Zulieferer fordern Energiepreisdeckel

-Russland liefert Uran ins Emsland

-DIHK warnt: Vielen Betrieben droht ab Januar Energiestopp

-Kartellamt: Massives Nord-Süd-Gefälle bei Spritpreisen

-Studie: Auto-Elektrifizierung wird auch Ersatzteilmarkt umkrempeln

-Corona sorgt in Security-Branche für Umsatzplus

-Biontech will Beschäftigung in Mainz auf 5000 ausbauen

-ROUNDUP/Neuer Aufschub: Nachlassstundung für Nord Stream 2 AG verlängert

-IG-Metall-Chef: Stimmung vor Tarifrunde 'ausgesprochen aufgeheizt'

-ADAC sieht aktuell keine Adblue-Knappheit

-Angesichts von Krieg und Klimakrise: Aufruf zu weniger Fleischkonsum

-Statistiker: Neun-Euro-Tickets brachten deutlich mehr Bahnreisen

-Kretschmann rechnet mit Entscheidung zu Neckarwestheim im Dezember

-Einsatz von Malen und Adeyemi bei Borussia Dortmund noch unklar

-Spanisches Königspaar eröffnet Frankfurter Buchmesse°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha