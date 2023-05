dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.05.2023 - 15.20 Uhr

Volkswagen tauscht Führung seiner Software-Sparte Cariad aus

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen wechselt nach Startschwierigkeiten und Verzögerungen in der Entwicklung eigener Auto-Software das Führungspersonal der zuständigen Sparte Cariad aus. Unter anderem solle der Bentley-Manager Peter Bosch den bisherigen Chef Dirk Hilgenberg ablösen, teilten die Wolfsburger am Montag mit.

ROUNDUP: Adesso bekräftigt Jahresprognose nach schwachem Start - Aktie fällt

DORTMUND - Der IT-Dienstleister Adesso ist dank des anhaltenden Digitalisierungstrends mit einem Umsatzsprung ins neue Jahr gestartet. Allerdings belasteten in den ersten drei Monaten ein hoher Krankenstand, höhere Personalkosten und Verzögerungen in der Auslastung die Profitabilität, wie das im SDax notierte Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss in Dortmund mitteilte. Die Ergebnisse gingen im Jahresvergleich deutlich zurück. An den Zielen für 2023 hielt das Adesso-Management um Unternehmenschef Michael Kenfenheuer aber fest. Am Aktienmarkt kam die Vorlage der Zahlen schlecht an.

INTERVIEW: Jungheinrich-Finanzchef erteilt Preisnachlässen eine Absage

HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz zurückgehender Nachfrage sind Preissenkungen für den Vorstand des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich momentan keine Option. "Nur wenn die Märkte massiv einbrechen sollten, kämen gezielte Preisnachlässe für uns infrage, um etwa die Auslastung unserer Werke sicherzustellen", sagte Finanzchef Volker Hues am Montag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX in Hamburg. "Das sehen wir momentan aber nicht." Jungheinrich hatte im ersten Quartal den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um ein Fünftel steigern können, erhielt aber nur ein Prozent mehr Aufträge. Diese Entwicklungen dürften sich Hues' Einschätzungen zufolge in den kommenden Monaten fortsetzen, bei zurückgehender Profitabilität.

Darmstädter Merck bekommt mit Helene von Roeder neue Finanzchefin

DARMSTADT - Beim Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck gibt es im Finanzressort einen Wechsel. Marcus Kuhnert werde Ende Juni nach neunjähriger Amtszeit als Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung von Merck zurücktreten, teilte der Dax -Konzern am Montag in Darmstadt mit. Neue Finanzchefin werde ab 1. Juli Helene von Roeder, die derzeit noch im Vorstand von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia ist.

Biontech rechnet mit saisonaler Nachfrage nach Covid-19-Impfstoff

MAINZ - Der Impfstoffhersteller Biontech bereitet für den Herbst einen weiterentwickelten Covid-19-Impfstoff vor. Es liefen die Vorbereitungen, um bei Bedarf einen variantenangepassten Impfstoff bereitzustellen, kündigte Vorstandschef Ugur Sahin am Montag in Mainz an. Der Wirkstoff der nächsten Generation soll zudem vor einer schweren Covid-19-Erkrankung schützen.

Bundesbank-Vizepräsidentin: Kein Anlass für weniger Bankenregulierung

FRANKFURT - Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch warnt angesichts der jüngsten Turbulenzen im Bankenmarkt vor einer Unterschätzung von Risiken. "Im Moment ist nicht die Zeit für eine große Deregulierungsdebatte", sagte Buch am Montag bei einer Bankentagung der "Börsen-Zeitung" in Frankfurt. Schärfere Regeln und dickere Kapitalpuffer seit der Finanzkrise 2008/2009 hätten den Finanzsektor widerstandsfähiger gemacht. "Gerade jetzt ist es wichtig, dass die klassischen Zinsänderungs- und Kreditrisiken gut gesteuert werden."

BVB bleibt nach 6:0 im Titelrennen - 'Glaube ist da'

DORTMUND - Von den Rängen gab es diesmal keine Meistergesänge, aber jede Menge Applaus. Auch wenn Borussia Dortmund weiter einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Bayern liegt, schöpfte das Team beim famosen 6:0 (3:0) gegen den VfL Wolfsburg neuen Mut im Titelkampf der Fußball-Bundesliga. "Wir haben es leider nicht in der eigenen Hand. Aber wir haben Lust und ich bin überzeugt, dass wir die nächsten Spiele auch gewinnen", sagte Doppeltorschütze Karim Adeyemi. Angeführt von den überragenden Adeyemi und Jude Bellingham setzte der BVB mit dem höchsten Saisonsieg ein Statement im Titelkampf.

Drogenbeauftragter für Verbot von Aromen in E-Zigaretten

HANNOVER - Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, plädiert für ein konsequentes Verbot von Aromen in E-Zigaretten. "Die aggressive Bewerbung von E-Zigaretten mit Toffee-, Kirsch- oder Minzaromen animiert Jugendliche zum Rauchen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Zusätzlich werden sie durch preisgünstige Einweg-E-Zigaretten angesprochen." Blienert kritisierte, dass Werbung für Tabak und E-Zigaretten weiterhin sehr präsent sei.

Weitere Meldungen

-Flughafen Frankfurt nimmt Landebahn für zwei Wochen außer Betrieb

-ROUNDUP 2: Kabeldiebstahl legt Zugverkehr von und nach Bochum lahm

-Wacker Chemie kauft Fermentationsspezialisten in Spanien

-Anzahl der Post-Beschwerden sinkt

-Die Post bietet beim Paketversand mehr Transparenz in Sachen CO2

-Grünen-Verkehrspolitiker: Bahn-Infrastruktur ist unbefriedigend

-Streit um Mehrkosten für Stuttgart 21: Partner vor Gericht

-ADAC auf 21,4 Millionen Mitglieder gewachsen

-Krankenhausgesellschaft: Mangel auch bei Notfallmedikamenten

-Gastronomie sieht noch ungeklärte Fragen bei neuem Bio-Logo

-Studie: Geringe Modellvielfalt bremst E-Mobilität bei Firmenwagen°

