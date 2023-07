dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.07.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Kion-Finanzvorstand geht nach nur sechs Monaten wieder - Aktie fällt

FRANKFURT - Bei Kion kommt es erneut zu einem Wechsel im Vorstand. Finanzchef Marcus Wassenberg scheide mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen aus, teilte der Gabelstapler-Hersteller am Donnerstagabend in Frankfurt nach Börsenschluss mit. Er hatte den Posten erst Anfang des Jahres angetreten. Die Anleger reagierten am Freitagmorgen verschnupft auf die Neuigkeiten.

IPO/Nucera mit gutem Börsenstart im schwierigen Umfeld

FRANKFURT - Dem Börsenneuling Nucera sind am Freitag in einem schwierigen Umfeld die ersten Schritte auf das Parkett geglückt. Die Aktien der Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp wurden in der Spitze am Morgen für 21,78 Euro gehandelt, das bedeutete ein Plus von bis zu rund 9 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 20 Euro je Anteilsschein.

ROUNDUP/ Ende des Chipbooms: Samsung-Umsatz fällt so stark wie lange nicht mehr

SEOUL - Der Elektronikkonzern Samsung hat im zweiten Quartal den größten Umsatzrückgang seit mindestens 2009 hinnehmen müssen. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Fünftel auf rund 60 Billionen Won (rund 42 Mrd Euro) gefallen, teilte der Konzern am Freitag in Seoul auf Basis erster Eckdaten mit. Das operative Ergebnis brach um über 95 Prozent auf 600 Milliarden Won ein. Das Unternehmen nannte keine Gründe für die Entwicklung. Nach Einschätzung von Experten ist sie aber vor allem auf das Ende des Booms im Markt für Speicherchips zurückzuführen und die damit einhergehenden Preisrückgänge. Die Samsung-Aktie gab nach.

China brummt Alibaba-Beteiligung Ant Group Milliardenstrafe auf

CHONGQING/HONGKONG - Der Streit zwischen den chinesischen Aufsehern und der chinesischen Technologiefirma und Alibaba-Beteiligung Ant Group scheint ein Ende zu finden. China belegte das Unternehmen mit einer Strafe von 7,12 Milliarden Yuan (900 Mio Euro), wie die chinesische Zentralbank am Freitag in Chongqing mitteilte. Damit würde Ant den jahrelangen regulatorischen Ärger womöglich beilegen können, sodass sich für Ant wieder Perspektiven für Wachstum und den ehemals geplanten Börsengang eröffnen. Dieser war im Jahr 2020 von den Aufsehern gestoppt worden. Anleger reagierten erleichtert, der Kurs zog an.

ROUNDUP 2: Conti will Werk Gifhorn bis Ende 2027 schließen - Kritik

GIFHORN/HANNOVER - Der Automobilzulieferer Continental will sein defizitäres Werk in Gifhorn bis Ende 2027 schließen. Bereits im kommenden Jahr soll mit der schrittweisen Verlagerung der Produktion begonnen werden, kündigte das Unternehmen am Freitag an. Betroffen seien zunächst 450 der insgesamt rund 900 Mitarbeiter am Standort.

BMW fährt deutliches Verkaufsplus ein - Elektroautos ziehen stark an

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat im zweiten Quartal deutlich mehr Autos verkaufen können. Gegenüber dem noch stark vom Teilemangel beeinträchtigten Vorjahreszeitraum lieferten die Münchener mit 626 726 Autos 11,3 Prozent mehr an die Kunden aus, wie der Dax -Konzern am Freitag mitteilte. Bei der Marke BMW gab es ein Plus von 11,5 Prozent auf 553 369 Fahrzeuge. Im bisherigen Jahr haben die Bayern damit 5,4 Prozent mehr Autos der renditeträchtigen Stammmarke verkauft als ein Jahr zuvor. Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen die Auslieferungen von reinen Elektroautos auf 88 289 Wagen mehr als verdoppeln.

Deutsche Börse verlängert Angebotsfrist für Simcorp-Übernahme

FRANKFURT - Die Deutsche Börse verlängert die Angebotsfrist für die Übernahme des dänischen Softwareanbieters Simcorp. Der neue Stichtag ist der 3. August, teilte der deutsche Konzern am Freitag in Frankfurt mit. Ursprünglich sollte das Angebot am 13. Juli enden. Den Angaben zufolge braucht der Dax -Konzern zusätzliche Zeit, um die noch ausstehenden notwendigen Freigaben der Aufsichtsbehörden zu erhalten und um die regulatorischen Bedingungen des Angebots zu erfüllen. Dabei wird angenommen, dass auch die neue Frist nicht reichen wird. Stattdessen soll auch diese nochmal verlängert werden, was momentan nur wegen regulatorischer Vorgaben nicht so weit im Voraus geht. Die Deutsche Börse geht davon aus, dass die Genehmigungen zum Ende des dritten Quartals vorliegen.

Airbus kann im Juni Auslieferungen erneut steigern

TOULOUSE - Die Auslieferungszahlen beim weltgrößten Flugzeugbauer Airbus entwickeln sich weiter positiv. Im Juni wurden 72 Maschinen ausgeliefert, teilte der Dax -Konzern am Freitag in Toulouse mit. Das ist so viel wie in keinem anderen Monat bislang in diesem Jahr. In den ersten sechs Monaten hat Airbus damit 316 Maschinen ausgeliefert. Um das Ziel von 720 Flugzeugen in 2023 zu erreichen, müssen die Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte also in etwa das Juni-Niveau halten.

Kreise: Task-Force und Sonderausschuss bei Siemens Energy

MÜNCHEN - Eine Taskforce des Managements und ein Sonderausschuss des Aufsichtsrates sollen Siemens Energy helfen, die anhaltenden Probleme mit seinem Windkraftgeschäft in den Griff zu bekommen. Der Sonderausschuss kam am Donnerstagabend zu seiner ersten Sitzung zusammen, wie aus Aufsichtsratskreisen zu hören war. Seine Aufgabe ist dem Vernehmen nach, die Aufarbeitung der Qualitätsprobleme bei Windrädern zu überwachen, derentwegen Siemens Energy Ende Juni seine Prognose zurückziehen musste.

