dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.07.2022 - 15.15 Uhr

BONN - Das Bundeskartellamt führt nach dem Facebook-Konzern Meta und Google auch für Amazon eine schärfere Wettbewerbsaufsicht ein. Die Behörde stufte den Online-Riesen am Mittwoch als ein Unternehmen mit "überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb" ein. Anders als Google und Meta akzeptiert Amazon die Entscheidung nicht. "Wir stimmen den Feststellungen des Bundeskartellamts nicht zu und werden die Entscheidung sowie unsere Optionen, auch Rechtsmittel, sorgfältig prüfen", hieß es in einer ersten Reaktion am Mittwoch.

ROUNDUP: Amazon und Grubhub kooperieren bei US-Essenlieferungen

AMSTERDAM - Im hart umkämpften Geschäft mit Essenslieferungen in den USA bündeln der Branchenriese Just Eat Takeaway und Amazon ihre Kräfte. US-Kunden von Amazons Bezahlangebot Prime können ein Jahr lang kostenlos die Abo-Variante des Lieferdienstes Grubhub nutzen, bei der die Zustellgebühren entfallen. Auch sicherte sich Amazon über Optionen einen Anteil bis zu 15 Prozent an Grubhub, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Wie hoch genau die Beteiligung ausfällt, soll unter anderem davon abhängen, wie viele Neukunden die Partnerschaft bringt.

ROUNDUP 2: Teures Gas, schwache Konjunktur: Chemie erwartet Produktionsrückgang

FRANKFURT - Angesichts der Gaskrise und einer schwächeren Konjunktur erwartet die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie wenig Entspannung ihrer schwierigen Lage. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) rechnet dieses Jahr bei teurer, aber ausreichender Energie- und Rohstoffversorgung mit einem Produktionsrückgang von 1,5 Prozent, wie er am Mittwoch mitteilte. Für das reine Chemiegeschäft stellte er gar ein Produktionsminus von 4 Prozent in Aussicht. Auch in der zweiten Jahreshälfte erwarte man hohen Ertragsdruck für die wichtige Industriebranche mit über 530 000 Beschäftigten.

ROUNDUP: Gegner von grünem Label für Atom und Gas scheitern im Europaparlament

STRASSBURG - In der EU werden Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke aller Voraussicht nach als klimafreundlich eingestuft werden können. Im Europaparlament gelang es Gegnern am Mittwoch nicht, entsprechende Pläne mit einer Abstimmung zu stoppen. Statt der erforderlichen 353 Abgeordneten votierten im Plenum in Straßburg lediglich 278 gegen den Rechtsakt zur sogenannten Taxonomie. Konkret ging es bei dem Votum um einen ergänzenden Rechtsakt zur sogenannten Taxonomie der EU. Sie ist ein Klassifikationssystem, das private Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten lenken und so den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen soll.

Autohersteller setzen in China erstmals seit Februar wieder mehr Autos ab

PEKING - In China ist der Absatz von Autoherstellern an die Händler im Juni erstmal seit Februar wieder gestiegen. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge legte im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Fünftel auf 2,45 Millionen Stück zu, wie am Mittwoch in Peking veröffentlichte vorläufige Eckdaten des Herstellerverbands CAAM zeigten. Im Vergleich zum Vormonat sei dies ein Anstieg um etwas mehr als ein Drittel. Im Mai war der Autoabsatz an die Händler im Jahresvergleich noch um etwas mehr als ein Prozent auf 1,62 Millionen Stück gefallen. Da der Absatz der Händler an Kunden im Mai nach Daten des Branchenverbands PCA um 17 Prozent auf 1,35 Millionen Autos gefallen war, bauten die Händler trotzdem Bestände auf. Die PCA-Daten für die Zahl der an Kunden ausgelieferten Autos für den Juni sind noch nicht veröffentlicht.

ProSiebenSat.1 verkauft US-Produktionsgeschäft von Red Arrow Studios

UNTERFÖHRING - Im Zuge seiner Ausrichtung auf lokale Inhalte trennt sich der Medienkonzern ProSiebenSat.1 vom US-amerikanischen Geschäft seiner Produktionstochter Red Arrow Studios. Für rund 200 Millionen US-Dollar (rund 189 Mio Euro) gehe das Segment an die neugegründete The North Road Company von Hollywood-Mogul Peter Chernin, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Unterföhring bei München mit. Der Deal sei bereits von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt worden.

-Kreise: USA wollen Exportverbot für ältere Chipanlagen von ASML nach China

-Vor Fristablauf: Bieter wollen Offerte für Deutsche Euroshop nicht erhöhen

-Auch Onlinehandel leidet unter schlechter Konsumstimmung

-Sabine Mlnarsky wird neue Personalvorständin der Commerzbank

-Volkswagen-Chef Diess winkt bei E-Fuels ab

-Uniper-Manager: Keine Abstriche bei Umweltprüfungen für LNG-Terminal

-Pilotenvereinigung rechnet mit langen Wartezeiten am BER

-Umfrage: Mehrheit für Pflichtversicherung gegen Hochwasser

-Roche bekommt von FDA für neuartige Blutkrebs-Therapie beschleunigte Überprüfung

-Holcim übernimmt belgischen Bauausrüster Cantillana

-ROUNDUP: Strommast als Mobilfunkstation - Simple Idee mit Tücken

-Curevac wirft Biontech Patentrechtsverletzungen vor

-Bulgarien: Mehrwertsteuer auf Brot und Mehl entfällt für ein Jahr

-Norwegens Regierung stoppt Streik auf Öl- und Gasfeldern

-Österreich will gegen grünes EU-Label für Atom- und Gaskraft klagen

-Südkorea nimmt Pläne zum Ausstieg aus der Atomenergie zurück

-Tarifabschluss für Genossenschaftsbanken in Deutschland

-Rüstung als Chance - Industriekonzern Diehl erholt sich von Corona

-Wirtschaftsministerium gibt grünes Licht für Adva-Übernahme

-Fraport-Chef: Abfertigungsprobleme noch über Monate

-ROUNDUP: Recht auf warmes Wasser? - Wohnungsgenossenschaft löst Debatte aus

-Presse: Italiens Regierung prüft Ita-Angebote - Gebote niedriger

-200 Mechaniker in Dänemark schließen sich SAS-Streik an

-Flatexdegiro stellt Aktienrückkäufe und Dividende in Aussicht

-RKI: Sorge vor mehr depressiven Symptomen zunächst nicht bestätigt

-Auswertung: Lange Fehlzeiten bei Erwerbstätigen mit Long Covid

-Bundesregierung: Kernenergie ist nicht nachhaltig

-Windkraftunternehmen Enercon erhält Staatshilfen

-Europas Einkaufsmeilen locken nach Krise wieder viele Touristen

-Personal übt harte Kritik am Krisen-Management der Lufthansa

-Apex baut Wasserstoff-Pilotanlage für Bremer Stahlwerk von ArcelorMittal

-ROUNDUP: IG Metall verlangt 8 Prozent mehr Geld auch für neuen VW-Haustarif

-GDV: Viele von Flut zerstörte Häuser wieder am selben Ort aufgebaut

-Niedersachsens Energieminister: Brauchen rasch Klarheit für weitere LNG-Anlagen

-Villeroy und Boch Fliesen schließt Werk bis Ende des Jahres

-Gärtnern wird teurer°

