dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.12.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Milliardenauftrag: AT&T gibt Ericsson den Vorzug vor Nokia

DALLAS/STOCKHOLM - Der Netzwerkausrüster Ericsson erhält den Zuschlag für einen milliardenschweren Auftrag seines Großkunden AT&T . Damit setzt der US-Telekommunikationsriese bei der Modernisierung seines Netzes auf die Schweden und nicht auf den Rivalen Nokia . Die Finnen, die ohnehin mit Problemen im Netzwerkgeschäft ringen, trifft das hart: Sie rechnen mit Umsatzrückgängen und einem längeren Weg hin zu ihren Margenzielen. An der Börse nahmen die Aktien von Ericsson und Nokia am Dienstag entgegengesetzte Wege.

ROUNDUP: Brenntag will Entflechtung vorantreiben - Neue Ziele bis 2027

ESSEN/LONDON - Der Chemikalienhändler Brenntag will die Entflechtung seiner beiden Geschäftsbereiche vorantreiben. Die Geschäfte mit Prozesschemikalien (Essentials) sowie mit Spezialitäten für bestimmte Branchen (Specialties) sollen bis 2026 eigenständig aufgestellt werden. Danach will das Management um Konzernchef Christian Kohlpaintner verschiedene strategische Optionen prüfen. Ob es zu einer Aufspaltung kommen könnte, ist dabei noch offen. Zudem gab sich Brenntag zu dem in London stattfindenden Kapitalmarkttag neue Finanzziele.

Vonovia-Chef: Schwerpunkt der Portfolioverkäufe 2024 auf Gewerbeimmobilien

BOCHUM - Deutschlands größter Vermieter Vonovia will seinen Schuldenabbau durch weitere Portfolioverkäufe vorantreiben. 2024 seien Verkäufe im Volumen von drei Milliarden Euro geplant, sagte Konzernchef Rolf Buch der Nachrichtenagentur Bloomberg in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Anders als bisher dürfte der Fokus der Veräußerungen dabei eher auf Gewerbeimmobilien und Pflegeheimen liegen. Nach der Übernahme der Deutsche Wohnen im Jahr 2021 gebe es "einige Objekte, die wir ohnehin verkaufen wollen", sagte Buch.

Kreise: Airbus muss für Jahresziel im Dezember noch fast 100 Jets ausliefern

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus muss sich bei seinen Jet-Auslieferungen im Dezember laut Insidern deutlich sputen. Im Weihnachtsmonat müssten noch 97 Verkehrsflugzeuge den Weg zu ihren Käufern finden, damit Airbus sein Jahresziel von 720 Maschinen erreicht, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf eine mit der Sache vertraute Person. Im November lieferte der Dax-Konzern der Quelle zufolge 64 Flugzeuge aus und damit sieben weniger als im Oktober. Nach den ersten elf Monaten summieren sich die Auslieferungen demnach auf 623 Maschinen.

Spanische Mutter setzt Annahmefrist für Telefonica-Deutschland-Komplettübernahme

MADRID/ISMANING - Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica hat die Annahmefrist für sein Übernahmeangebot für die restlichen Anteile seiner deutschen Konzerntochter festgelegt. Das Angebot laufe von diesem Dienstag bis zum 17. Januar 2024 um Mitternacht, teilte Telefonica am Dienstag in Ismaning in der offiziellen Angebotsunterlage mit. Wie bereits bekannt bieten die Spanier 2,35 Euro je Aktie des O2-Netzbetreibers Telefonica Deutschland . Die Madrilenen halten nach aktuellen Angaben bereits mittel- und unmittelbar 81,5 Prozent der Anteile. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es nicht. Telefonica hatte den Schritt vor rund einem Monat angekündigt.

Weitere Meldungen

-Dämpfer für Auto-Branche nach hohen Vorjahreszahlen

-Airbus schielt auf Staatskredite für Entwicklung des nächsten Mittelstreckenjets

-Roche verbessert mit Inavolisib-Kombination Überleben von Krebspatienten

-Studie: Retouren kosten Onlinehändler im Schnitt fünf bis zehn Euro

-COP28: Mehr als 2400 Öl-, Gas- und Kohlelobbyisten auf der UN-Klimakonferenz

-Kieler U-Boot-Werft plant Verschmelzung mit Atlas Elektronik

-Biontech gegen Curevac: Patentgericht verhandelt Impfstoff-Streit

-Fachkräftemangel in der Chip-Industrie: 82 000 Stellen unbesetzt

-Auto-Importeure verlangen E-Auto-Förderung über 2024 hinaus

-BASF plant Beteiligung an Windpark von Vattenfall

-EnBW muss Stuttgarter Fernwärmenetz nach BGH-Urteil nicht beseitigen

-ROUNDUP/Bericht: Stürmer Malen will BVB verlassen

-GFT-Chefin Lulay verlängert Vertrag nicht - Nachfolgesuche begonnen

-Bauministerin: Menschen haben Bedürfnis nach mehr Grün und Platz

-Münchner Flughafen: 650 Flüge wegen Winterwetter annulliert

-Ostsee-Windpark Arcadis Ost 1 vor Rügen komplett am Netz

-Lila Bäcker verhandelt mit Investoren - Geschäft 'stabilisiert'

-Baustart für die bislang größten Kampfschiffe der Marine

-Bayern will strengere Regeln für Rinderhaltung verhindern

-Münchner Flughafen nimmt nach Eisregen Betrieb wieder auf

-Roth will 2024 Pressegesetz zu Auskunftsrecht beim Bund anschieben

-Bayerische Staatsregierung erwartet Analyse des Bahn-Chaos

-EU-Länder wollen Breitbandausbau beschleunigen und Kosten senken

-Bundesverfassungsgericht: Vorlage zu Gutscheinlösung unzulässig

-Franzosen dürfen Schreibwarenhersteller Pelikan übernehmen

-Bio-Händler Alnatura nach Einbußen wieder mit Umsatzplus

-Briefe und Pakete brauchen wegen Schnee und Glätte länger

-Wien setzt für sein Klimaziel auf Fernwärme aus Abwasser

-Mehr Schokotafeln, Pralinen und Co. aus deutscher Produktion

-EuGH: Reiseverbote in Hochrisikogebiete während Pandemie rechtens

-Wissing zu Regulierung von KI: Präzision vor Geschwindigkeit°

