dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.04.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: US-Automarkt erholt sich - VW, Audi und BMW steigern Verkäufe

DETROIT - Nach einem von Lieferkettenproblemen und Materialmangel geprägten schwachen Vorjahr ist der US-Automarkt im ersten Quartal 2023 wieder besser in die Gänge gekommen. Beim Marktführer General Motors (GM) stieg der Absatz in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 18 Prozent auf rund 603 200 Neuwagen, wie der Konzern am Montag in Detroit mitteilte. GM lieferte laut eigenen Angaben mehr als 20 000 Elektroautos aus.

L'Oreal kauft Luxuspflegemarke Aesop für 2,5 Milliarden Dollar

CLICHY/SAO PAULO - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal verstärkt sich im lukrativen Luxuspflegegeschäft. Das Unternehmen übernimmt die weltweit bekannte Marke Aesop von der brasilianischen Natura, wie die Parteien in der Nacht zum Dienstag mitteilten. Den Unternehmenswert bezifferte Natura auf gut 2,5 Milliarden US-Dollar (rund 2,3 Mrd Euro). Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

ROUNDUP: Credit-Suisse-Spitze entschuldigt sich für Niedergang - Aktionäre sauer

ZÜRICH - Beim letzten Aktionärstreffen der Krisenbank Credit Suisse hat die Führungsspitze die geplante Notübernahme durch die Rivalin UBS als den einzig gangbaren Weg verteidigt. "Bis zuletzt haben wir um Lösungen gerungen. Doch zum Schluss gab es nur noch die Option 'Deal' oder 'Konkurs'", sagte Verwaltungsratschef Axel Lehmann am Dienstag auf der Hauptversammlung in Zürich. Er bat um Entschuldigung dafür, "dass wir den über Jahre hinweg angestauten Vertrauensverlust nicht mehr aufhalten konnten". Aktionäre und Aktionärsvertreter erhoben teils heftige Vorwürfe.

Bayer siegt gegen Merck & Co im Streit um Puder-Haftungsrisiken

DELAWARE - Bayer hat in einem Rechtsstreit mit der US-amerikanischen Merck & Co einen Erfolg erzielt. Dabei ging es um Haftungsrisiken im Zusammenhang mit asbestbelastetem Talkumpuder.

ROUNDUP 3: Neuer Hahn-Besitzer will Neustart für Hunsrück-Airport

HAHN/TRIER - Der insolvente Hunsrück-Flughafen Hahn hat einen neuen Besitzer. Die Trierer Triwo AG des Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, hat den einstigen US-Fliegerhorst gekauft. Das teilte der Hahn-Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner am Dienstag mit. Der Immobilienentwickler Triwo, der bundesweit an 30 Standorten vertreten ist, habe den höchsten Kaufpreis geboten. Die Summe, deren Höhe geheim blieb, sei bereits auf ein Treuhandkonto überwiesen worden.

Deloitte-Umfrage: Finanzvorstände erwarten bessere Geschäfte

MÜNCHEN - Finanzvorstände deutscher Unternehmen rechnen der Unternehmensberatung Deloitte zufolge mit besseren Geschäften. Die Mehrheit der befragten 140 Vorstände erwarte steigende Umsätze. Beschäftigungs- und Investitionsbereitschaft seien leicht gewachsen, teilte Deloitte am Dienstag in München mit. "Das dürfte vor allem damit zu tun haben, dass die befürchtete Gasknappheit ausgeblieben ist, während gleichzeitig fallende Energiepreise und die Öffnung der Wirtschaft in China unerwarteten konjunkturellen Rückenwind verliehen haben", sagte Chefökonom Alexander Boersch.

Activision Blizzard im Fokus von Kartellwächtern wegen E-Sports-Ligen

WASHINGTON - Die Wettbewerbshüter des US-Justizministeriums packen ein für sie ungewöhnliches Thema an: Videospiel-Wettbewerbe. Die Kartellwächter gehen gegen den Branchenriesen Activision Blizzard mit dem Vorwurf vor, er habe in zwei seiner E-Sports-Ligen Einkommen der Spieler unrechtmäßig eingeschränkt. Das Ministerium veröffentlichte am Montag eine Klageschrift und eine vorgeschlagene Einigung mit Zugeständnissen des Konzerns, die noch vom Gericht abgesegnet werden muss.

