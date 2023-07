dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.07.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Tesla übertrifft mit Auslieferungen Markterwartung deutlich

AUSTIN - Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla hat im zweiten Quartal mehr Autos produziert und ausgeliefert als von Experten erwartet. Die Produktion habe bei knapp 480 000 Fahrzeugen gelegen, teilte das Unternehmen am Sonntag in Austin mit. Ausgeliefert wurden gut 466 000 Stück. Analysten hatten bei beiden Größen mit deutlich weniger gerechnet. Die Rekordwerte ließen die Tesla-Aktie vorbörslich steigen.

'FT': Apple kürzt Produktionspläne für Vision Pro Headset

LONDON - Die marktreife Produktion von Apples Mixed-Reality-Brille "Vision Pro" läuft einem Pressebericht zufolge nicht wie geplant. Apple sehe sich gezwungen, die Produktionspläne zu kürzen, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Montag und bezog sich dabei auf informierte Personen. Demnach gibt es vor allem Probleme mit der Komplexität des Headset-Designs und Schwierigkeiten in der Produktion. Vor allem die hochauflösenden Bildschirme sollen herausfordernd sein.

IPO/Kreise: Preisindikation für Thyssenkrupp Nucera bei 20 Euro je Aktie

ESSEN - Für den Ende der Woche geplanten Börsengang der Wasserstoff-Tochter Nucera von Thyssenkrupp gibt es eine erste Preisindikation. Diese liegt bei 20 Euro je Aktie, wie aus Dokumenten hervorgeht, in die die Nachrichtenagentur Bloomberg Einsicht hatte. Thyssenkrupp hatte Ende Juni die Preisspanne für bis zu 30,3 Millionen Papiere auf 19 bis 21,50 Euro festgesetzt. Damit wird die Wasserstoff-Tochter früheren Angaben zufolge mit 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro bewertet. Erster Handelstag ist der Freitag, 7. Juli.

Vorerst kein Streik: Lufthansa und Piloten sprechen weiter

FRANKFURT - Bei der Lufthansa droht vorerst kein neuer Streik der Piloten. Trotz Ablauf der Friedenspflicht am vergangenen Freitag haben Unternehmen und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Montag ihre Tarifverhandlungen fortgesetzt. Das bestätigten beide Seiten in Frankfurt. Zum Verhandlungsstand wie auch zur weiteren Terminplanung machten sie aber keine Angaben.

Gruner+Jahr verkauft P.M.-Magazinfamilie an GeraNova Bruckmann aus München

KÖLN/HAMBURG - Der Medienkonzern RTL Deutschland hat für die frühere Gruner+Jahr-Magazinfamilie P.M. einen neuen Eigentümer gefunden. Die Zeitschriften rund um Wissenschaft sollen zum 1. August 2023 an das Münchner Verlagshaus GeraNova Bruckmann gehen, wie der G+J-Mutterkonzern RTL Deutschland am Montag in Köln mitteilte. Der Deal steht noch unter Vorbehalt, die Kartellbehörde muss dem Vorhaben noch zustimmen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es von RTL Deutschland. Auch zu den möglichen Konsequenzen für die Redaktionen machte der Konzern keine genauen Angaben. Die Mitarbeitenden seien in den "allerbesten Händen", hieß es.

Banken: Weitergabe höherer Zinsen an Kunden mit Augenmaß

FRANKFURT - Führende Bankenvertreter haben sich gegen Vorwürfe einer zögerlichen Weitergabe der gestiegenen Zinsen an Sparer gewehrt. "Wir haben die Kunden faktisch zum ganz überwiegenden Teil über viele Jahre vor Negativzinsen geschützt", sagte der Co-Chef der genossenschaftlichen DZ Bank, Cornelius Riese, am Montag beim "Frankfurt Euro Finance Summit". Nach dem "Paradigmenwechsel" der rasanten Zinswende brauche der Bankensektor "jetzt auch eine gewisse Anpassungsphase, bis das System wieder im Gleichgewicht ist".

Goldman Sachs will in der Schweiz weiter wachsen

ZÜRICH - Goldman Sachs will das Vermögensverwaltungsgeschäft in der Schweiz weiter ausbauen. Im Fokus steht in erster Linie das Kundensegment der "Ultrareichen". Die Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS sieht die US-Bank dabei als Chance.

Luxus vorm Abflug - neues VIP-Terminal am Frankfurter Flughafen

FRANKFURT - Mit einem neuen VIP-Terminal hat der Frankfurter Flughafen am Montag sein bisheriges Premium-Angebot erweitert. Auf der am Montag eröffneten zweigeschossigen Fläche von insgesamt 1700 Quadratmetern werden vorrangig ankommende und abfliegende Gäste betreut, denen der besondere Service - und die Zeitersparnis bei der Abfertigung und Kontrolle - den Extrapreis wert sind. Mit eigenen Sicherheitskontrollen, Ein- beziehungsweise Ausreise und Shopping-Möglichkeiten kann der komplette Reiseprozess ohne Warteschlangen und mit persönlichem Betreuer durchlaufen werden.

ROUNDUP: Bald ist jedes zehnte deutsche Bier alkoholfrei

BERLIN - Abschied vom Bier als Bölkstoff, Durchbruch als Lifestylegetränk: In der Biernation Deutschland wird das Alkoholfreie immer populärer. Bier ohne Alkohol gibt es schon seit Jahrzehnten, doch erst in den vergangenen Jahren kam es nach einer gewissen Durststrecke richtig groß raus - als eine Art Erwachsenen-Limo. Der Ruf änderte sich völlig: Statt es als Notlösung zu sehen, ist es für mehr und mehr Menschen nun Mode-Erfrischungsgetränk.

BGH: Autokredit-Klausel bei Mercedes gilt auch nicht für Unternehmer

KARLSRUHE - Im Dieselskandal haben Mercedes-Käufer beim Abschluss ihres Autokredits auch dann keine etwaigen Schadenersatz-Ansprüche verloren, wenn sie dies als Unternehmer taten. Es mache keinen Unterschied, ob der Kunde als Unternehmer oder als Verbraucher gehandelt habe, urteilte der BGH-"Dieselsenat" am Montag in Karlsruhe (Az. VIa ZR 155/23). Grundsätzlich hatte der BGH - im Fall eines Verbrauchers - schon im April eine entsprechende Klausel in den Darlehensverträgen der Mercedes-Benz Bank für unwirksam erklärt, weil sie zu weit gefasst sei (Az. VIa ZR 1517/22).

Weitere Meldungen

