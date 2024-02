dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.02.2024 - 15.15 Uhr

Delivery Hero: Verhandlungen über Teilverkauf von Foodpanda nicht geplatzt

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero weist Gerüchte über einen geplatzten Verkauf seines Foodpanda-Geschäfts in Südostasien zurück. Die Verhandlungen über den potenziellen Verkauf liefen weiter, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Die Gerüchte seien falsch. Die Delivery-Hero-Aktie erholte sich nach dem Dementi etwas von ihren Kursverlusten vom Vormittag, lag zuletzt aber immer noch mit rund sieben Prozent im Minus.

'HB': Übernahmegespräche zwischen Covestro und Adnoc stocken - Aktie fällt

DÜSSELDORF - Der staatliche Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) muss einem Pressebericht zufolge bei den Übernahmegesprächen mit dem deutschen Chemiekonzern Covestro wohl tiefer in die Tasche greifen. Der zuletzt gebotene Preis habe nicht den erhofften Durchbruch bei den Übernahmeplänen gebracht, berichtete das "Handelsblatt" ("HB") am Freitag unter Berufung auf mehrere Insider. Die Gespräche verliefen stockend, eine konkrete und offizielle Offerte des Konzerns aus den Vereinigten Arabischen Emiraten liege weiterhin nicht vor. Kurz vor Weihnachten hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über ein Angebot von 60 Euro je Aktie berichtet, das den Dax -Konzern mit rund 11,3 Milliarden Euro bewerten würde. Nach dem neuen Bericht des "Handelsblatt" fiel die Covestro-Aktie um fast sieben Prozent auf ein Tief seit Juli ab.

ROUNDUP: Mercedes-Benz überrascht mit hohem Mittelzufluss - Aktie zieht an

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz hat im Industriegeschäft im abgelaufenen Jahr einen unerwartet hohen freien Barmittelzufluss (Free Cash Flow) erzielt. Vor allem gelang es den Stuttgartern, Vorräte im Geschäft mit Pkw und Lieferwagen abzubauen und damit Mittel freizusetzen, wie sie am Donnerstagabend überraschend mitteilten. Der Barmittelzufluss übertraf die eigene Prognose des Dax-Konzerns und auch die durchschnittlichen Marktschätzungen. Die Aktie legte zu, weil Anleger zuversichtlich auf die Dividendenzahlung blickten.

ROUNDUP: Apple dank iPhone mit Wachstum zu Weihnachten

CUPERTINO - Apple hat im Weihnachtsgeschäft dank der ungebrochenen Nachfrage nach seinem iPhone einen Gewinn von fast 34 Milliarden Dollar eingefahren. Inzwischen sind insgesamt mehr als 2,2 Milliarden Geräte des Konzerns im Einsatz. Mit diesem Rekordwert im Rücken stößt der Konzern am Freitag zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt in eine neue Produktkategorie vor - mit der Computer-Brille Apple Vision Pro.

ROUNDUP: Facebook-Konzern Meta zahlt nach Gewinnschub erste Dividende

MENLO PARK - Das Werbegeschäft von Meta läuft weiter auf Hochtouren. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um ein Viertel auf 40,1 Milliarden Dollar (36,7 Mrd Euro), wie der Facebook-Konzern nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich sprang der Gewinn sogar von 4,65 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 14 Milliarden Dollar hoch. Meta will nun erstmals eine Quartalsdividende zahlen und setzte sie auf 50 Cent fest.

ROUNDUP: Amazon experimentiert mit KI-Helfer beim Einkaufen

SEATTLE - Amazon probiert einen Assistenten mit Künstlicher Intelligenz aus, der das Einkaufen auf der Plattform erleichtern soll. Zunächst können einige Nutzer in den USA testweise auf die Software mit dem Namen Rufus zugreifen. Zum Beispiel könne man den Assistenten nach Ideen für Geschenke zum Valentinstag oder Dinosaurier-Spielzeug für ein fünf Jahre altes Kind fragen, erläuterte Amazon am Donnerstag.

ROUNDUP: Eon mit überraschend starkem Jahresgewinn - Aktie leicht unter Druck

ESSEN - Der Energieversorger Eon hat 2023 die eigenen Prognosen geschlagen. Darüber hinaus übertraf der Dax -Konzern mit seinem um Sondereffekte bereinigten Gewinn die Markterwartungen. Dabei profitierte Eon im Schlussquartal von Einmaleffekten und der Auflösung seines Winterpuffers, den der Energiekonzern gebildet hatte, falls die Energiekrise sich noch einmal verschärfen sollte. An der Börse fiel die Reaktion verhalten aus.

Weitere Meldungen

-Chevron macht deutlich weniger Gewinn - Quartalsdividende wird erhöht

-Ryanair mit schwächerer Auslastung im Januar - Passagierzahlen steigen

-Metas X-Alternative Threads hat mehr als 130 Millionen Nutzer

-ROUNDUP: Thyssenkrupp-Chef will Traditionskonzern 'wieder in die Spur bringen'

-Studie: Kfz-Versicherung für Mehrheit der Autobesitzer teurer

-ROUNDUP: Erhöhung der Netzentgelte lässt Strompreis nur leicht steigen

-ROUNDUP/EU-Einigung: Recht auf Reparatur soll kommen

-Bundesrat dringt auf Unterstützung für Solarbranche

-ROUNDUP: Rückenwind für die Post nach Bundesratsvotum

-ROUNDUP/Koalition einig: Cannabis wird zum 1. April legalisiert

-Signa: Luxuskaufhaus-Projekt in Wien beantragt Konkurs

-Bundesrat billigt E-Patientenakte für alle

-ROUNDUP: Verbraucherzentrale geht gegen Amazon-Streamingdienst Prime Video vor

-Würth kauft in Polen im Bereich Elektrogroßhandel zu

-Agravis nennt vorläufige Zahlen - Umsatz leicht im Minus

-Rekordtief bei Krebsbehandlungen im Krankenhaus°

