dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.02.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 4/Rückkehr zu 'goldenen' Zeiten?: Deutsche Bank mit Milliardengewinn

FRANKFURT - Mit dem höchsten Gewinn seit 15 Jahren knüpft die Deutsche Bank an "goldene" Zeiten vor der Finanzkrise an. Doch dem amtierenden Vorstand ist wichtig herauszustellen: Eine Zockerbude wie einst ist Deutschlands größtes Geldhaus nicht mehr. Die Investmentbank, die mit fragwürdigen Deals in der Vergangenheit Milliardenstrafen verursachte, wurde zurechtgestutzt. Die in früheren Zeiten immer wieder mal eher stiefmütterlich behandelten Privatkunden sind inzwischen eine tragende Säule des Geschäfts. Das Management hebt die Bedeutung des Heimatmarktes Deutschland hervor und beschränkt das Streben nach der Weltspitze auf wenige Bereiche.

ROUNDUP 2: Infineon überraschend zuversichtlich trotz Eurostärke und Abschwung

NEUBIBERG - Der Chipkonzern Infineon wird trotz der drohenden Flaute in der Weltwirtschaft und in seiner Branche etwas optimistischer für die laufenden Geschäfte. Zwar bremste die schwache Nachfrage nach Chips für Smartphones, PCs und Rechenzentren, doch bei den Angeboten für die industrielle Stromversorgung und die Autoindustrie sieht Konzernchef Jochen Hanebeck das große Plus des Dax -Konzerns aus Neubiberg bei München. Für das zweite Quartal hat sich Infineon überraschend gute Zahlen vorgenommen, und trotz der Eurostärke ist das Management nun auch für das Gesamtjahr einen Tick zuversichtlicher. Die Aktie stieg am Donnerstag deutlich.

ROUNDUP: Siemens Healthineers trotz schwachem Auftakt optimistisch

ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat einen schwächeren Geschäftsjahresauftakt verzeichnet. So belasteten deutlich geringere Erlöse mit Antigen-Schnelltests zum Nachweis von Covid-19, Lieferverzögerungen, höhere Kosten sowie die Lockdowns in China Umsatz und Ergebnis. Die Siemens -Tochter erwartet jedoch eine deutliche Entspannung in der zweiten Jahreshälfte. Die Jahresprognose bestätigte Healthineers daher, auch mit Blick auf eine robuste Auftragslage. Die Aktie legte am Vormittag um gut sechs Prozent zu.

ROUNDUP 2: Meta übertrifft Erwartungen trotz Umsatzrückgangs - Aktie steigt

MENLO PARK - Der Facebook-Konzern Meta hat im vergangenen Quartal trotz eines erneuten Umsatzrückgangs besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Die Erleichterung der Anleger entlud sich in einem Kurssprung von gut 20 Prozent im nachbörslichen Handel am Mittwoch. Meta schraubte auch die Aktienrückkäufe um 40 Milliarden Dollar hoch und Gründer und Chef Mark Zuckerberg stellte weitere Kostensenkungen in Aussicht.

ROUNDUP: Santander verdient 2022 fast zehn Milliarden Euro - Aktie steigt stark

MADRID - Die weltweit steigenden Zinsen und der schwache Euro haben der spanischen Bank Santander im vergangenen Jahr Auftrieb verliehen. Der Gewinn sei um fast ein Fünftel auf 9,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Madrid mit. Ohne die Umrechnungseffekte infolge des über das Jahr gesehen schwachen Euro hätte das Plus acht Prozent betragen. Das Ergebnis fiel etwas besser aus, als von Bloomberg befragte Experten es erwartet hatten. An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Santander-Aktie kletterte um bis zu vier Prozent auf 3,38 Euro und setzte damit den Höhenflug der vergangenen Wochen und Monate fort.

ROUNDUP 2: Chipzulieferer Siltronic mit Rekorden - Unsicherheiten im neuen Jahr

MÜNCHEN - Der Chipindustriezulieferer Siltronic geht nach einem starken Wachstum trotz Unsicherheiten zuversichtlich ins neue Jahr. 2023 sei durch höhere Kosten und Unsicherheiten geprägt, teilte die Beteiligung von Wacker Chemie am Donnerstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2022 mit. Allerdings sei die Auslastung noch hoch, wenngleich einige Kunden eine schwächere Auftragslage im ersten Halbjahr 2023 sehen würden. Der große Nachfrageabschwung, den einige Branchenbeobachter zuletzt befürchteten, ist also noch nicht da. In das Bild passt auch, dass der Chipkonzern Infineon ebenfalls am Donnerstag trotz der drohenden Flaute in der Weltwirtschaft etwas optimistischer für die laufenden Geschäfte wurde. Beide Aktien legten zu.

ROUNDUP: Hohe Risikovorsorge belastet ING - Gewinn sinkt trotz höherer Zinsen

AMSTERDAM - Die niederländische Großbank ING hat im vergangenen Jahr trotz der höheren Zinsen und der deswegen gestiegenen Marge im Einlage- und Kreditgeschäft weniger verdient. Grund dafür war die deutlich erhöhte Vorsorge für mögliche Kreditausfälle. Der Überschuss sei um 23 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro gefallen, teilte die Bank am Donnerstag in Amsterdam mit. Experten hatten zwar mit einem noch etwas stärkeren Gewinnrückgang gerechnet, die im Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50 notierte Aktie fiel jedoch 4 Prozent. Einige Anleger hatten wohl auf ein Aktienrückkaufprogramm gehofft und auch der Ausblick auf die kommenden Monate enttäuschte.

ROUNDUP: Roche stellt sich nach Corona-Boom auf Schrumpfkurs ein - Aktie sinkt

BASEL - Der Pharmariese Roche wird mit dem nachlassenden Rückenwind durch die Corona-Pandemie im neuen Geschäftsjahr beim Umsatz voraussichtlich schrumpfen. Bereits im vergangenen Jahr hatte das abflauende Covid-Geschäft in beiden Sparten Spuren hinterlassen. Nach einem nur hauchdünnen Wachstum 2022 dürften Umsatz und Gewinn nach Einschätzung des Managements 2023 zurückgehen. Bei Investoren an der Schweizer Börse sorgten diese Aussichten für lange Gesichter.

Weitere Meldungen

-Rückenwind durch Corona lässt nach: Merck & Co rechnet mit schwächerem Jahr

-Eli Lilly wird dank geringerer Steuerlast optimistischer

-BT Group mit etwas weniger Umsatz und leichtem Plus bei operativem Gewinn

-Nordea verdient dank höherer Zinsen mehr

-ABB erhält im Schlussquartal weniger Aufträge

-Fedex baut weitere Stellen ab

-ADAC: Staus 2022 unter Vor-Corona-Niveau

-Swiss Re spaltet Rückversicherung in zwei Teile auf

-Qatar Airways und Airbus schaffen A350-Rechtsstreit aus der Welt

-ROUNDUP: Investor KKR will größeren Anteil an italienischem TIM-Konzern

-Sony erhöht Gewinnprognose nach bestem Quartal für Playstation 5

-ROUNDUP: DWS will schwaches Jahr 2022 abhaken - Aktie am SDax-Ende

-ROUNDUP: ChatGPT bekommt Bezahlversion mit Abo-Modell

-Schwaches Schlussquartal drückt Maschinenbau-Auftragsbilanz ins Minus

-ROUNDUP 2: Zahl stationärer Krebsbehandlungen auf tiefstem Stand seit 20 Jahren

-Netzbetreiber plant Wasserstoff-Pipeline von Bornholm nach Lubmin

-Energiekonzern OMV sieht im Klimawandel Chancen - Gewinn steigt stark

-ROUNDUP: Shell schließt starkes Jahr mit Rekordgewinn ab - Aktie legt zu

-ROUNDUP: Warnstreik: Coca-Cola-Beschäftigte fordern mehr Geld

-Deutsche Aluminiumindustrie verzeichnet 2022 Produktionsrückgänge

-EU-Parlament will bessere Arbeitsbedingungen auf Online-Plattformen

-Zahl der Anträge auf Post-Schlichtungsverfahren sinkt deutlich

-Fahrrad-Hersteller und Händler mit vollen Lagern

-Habeck will in Schweden für Northvolt-Werk in Deutschland werben

-ROUNDUP: Branche für 'Reinheitsgebot' bei Cannabis - Legalisierung noch offen°

