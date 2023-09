dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.09.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Betrugsfall: Aurubis streicht Jahresprognose - Salzgitter auch

HAMBURG - Dem Kupferkonzern Aurubis droht infolge wohl umfangreicher Metalldiebstähle ein dreistelliger Millionenschaden. Daher strich der MDax -Konzern am Donnerstagabend seinen Gewinnausblick für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2022/23. Auch der Stahlkocher Salzgitter, der knapp 30 Prozent an Aurubis hält, setzte seine Jahresprognose aus. Die Aktien beider Unternehmen gerieten am Freitag schwer unter Druck.

ROUNDUP: Fielmann erwartet nach US-Übernahme mehr Umsatz

HAMBURG - Der Optikerkonzern Fielmann erwartet nach Abschluss der Übernahme des US-Konkurrenten SVS Vision mehr Umsatz für das laufende Jahr. Wegen der Übernahmekosten rechnen die Hamburger jedoch zunächst mit einem geringen Ergebnisbeitrag. Fielmann hat die Übernahme von SVS Vision am Donnerstag vollzogen und wird das US-Unternehmen ab 1. September konsolidieren.

Walgreens-Chefin Brewer räumt keine drei Jahre nach Amtsantritt wieder Posten

DEERFIELD - Nach weniger als drei Jahren muss sich die US-Drogeriekette Walgreens Boots Alliance eine neue Konzernspitze suchen. Walgreens-Chefin Rosalind Brewer und der Vorstand hätten "einvernehmlich" beschlossen, dass die Managerin rückwirkend zu Ende August ihren Posten räume und als Vorstandsmitglied ausscheide, teilte das Unternehmen am Freitag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) mit. Bis eine Nachfolge gefunden ist, soll die Managerin Ginger L. Graham den Konzern leiten. Vorbörslich verlor die Walgreens-Aktie erst um 2,6 Prozent, bevor sie dann ins Plus drehte.

Ifo: Autoindustrie beklagt Auftragsmangel - Geschäftsklima eingetrübt

MÜNCHEN - Die deutsche Autoindustrie schätzt ihre aktuellen Geschäfte nach einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts schlechter ein als im Vormonat. Bei den Autoherstellern fiel der Index für die Geschäftslage im August auf die Nullmarke, der Index für die Geschäftserwartungen sogar auf minus 75 Punkte. "Fast die Hälfte der Autohersteller klagt über Auftragsmangel", teilten die Wirtschaftsforscher am Freitag in München mit. Die Auftragsbücher sorgten aber noch für ein halbes Jahr Auslastung.

VW stoppt in Portugal die Bänder - auch Emden betroffen

LISSABON/WOLFSBURG - Wegen fehlender Motorteile aus Slowenien stoppt VW in Portugal vorübergehend die Bänder. Die Produktion im Montagewerk in Palmela bei Lissabon werde voraussichtlich vom 11. September bis 12. November ruhen, betätigte ein Konzernsprecher am Donnerstag in Wolfsburg. Grund sei ein vom Hochwasser betroffener Zulieferer von Motorteilen, der derzeit nur eingeschränkt liefern könne.

SAP holt neuen KI-Chef von Microsoft

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP hat einen neuen Chef für seine Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI) beim US-Softwareriesen Microsoft gefunden. Walter Sun übernehme zum 1. September den Posten bei den Walldorfern, hieß es am Freitag von SAP.

Nationalstürmer Füllkrug wechselt von Bremen nach Dortmund

DORTMUND/BREMEN - Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt innerhalb der Bundesliga von Werder Bremen zu Borussia Dortmund . Der 30-Jährige erhält bei seinem neuen Club einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, wie der BVB am Donnerstagabend mitteilte. "Wir freuen uns auf diesen positiven Typen, der sich für unseren Club zerreißen wird. Der BVB hat in drei Wettbewerben ambitionierte Ziele, und wir sind der Überzeugung, mit Niclas noch stärker aufgestellt zu sein", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zur prominenten Neuverpflichtung kurz vor dem Ende der Transferperiode am Freitag.

Weitere Meldungen

